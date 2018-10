Nametag Instagram | cos’è e come funziona

A cosa serve il Nametag di Instagram : È come un biglietto da visita per chi vuole comunicare attraverso Instagram The post A cosa serve il Nametag di Instagram appeared first on Il Post.

Su Instagram arriva il Nametag : ecco a cosa serve : Su Instagram arriva il Nametag, una funzione che consente di individuare il nome del profilo di un altro utente in pochi secondi. ecco come.

Instagram introduce Nametag per aggiungere e connettersi con gli amici : Nametag è un nuovo sistema che permetterà agli utenti di Instagram di condividere e rimanere più facilmente in contatto con i propri amici-parenti sull'applicazione social: i dettagli. Instagram oggi ha iniziato ad aggiornarsi perché gli ingegneri informatici dell'applicazione hanno aggiunto di recente una nuova funzionalità che prende il nome di Nametag.

Instagram Nametag - la nuova funzione per diventare subito amici è disponibile : Il suo nome è Nametag, parliamo dell'ultima funzione di Instagram disponibile dall'ultimo aggiornamento dell'app. Si tratta di un badge elettronico che consente gli utilizzatori di connettersi più velocemente. Il nuovo strumento aveva gia avuto un periodo di utilizzo in modalit beta nel mese di aprile 2018, ma da oggi è finalmente disponibile e fruibile su Smartphone Android e […]

Instagram lancia Nametag - per farti seguire al volo : Come su Snapchat, Twitter o Facebook anche sull’app videofotografica arriva la scorciatoia da far scansionare a un altro contatto per collegarsi in tempo reale, evitando le ricerche del nome account

Instagram introduce i Nametag e altre interessanti novità : Si respira aria di cambiamento all'interno del social network che Facebook acquistò nel 2012 per 1 miliardo di dollari: il team di Instagram […]