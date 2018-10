Nadia Toffa | confessione al Tg 5 dopo le polemiche | “Il cancro è una cosa brutta”

Le Iene Show : Nadia Toffa rompe il silenzio dopo le polemiche : Nadia Toffa al TG 5: la replica alle critiche prima de Le Iene Show Manca meno di un’ora ad un nuovo appuntamento de Le Iene Show, il programma più irriverente di sempre, ma una delle sue protagoniste ha anticipato qualcosa al TG 5. Di chi stiamo parlando? Di Nadia Toffa! La presentatrice, dopo alcuni tweet relativi alla guarigione dalla sua malattia, ha ricevuto pesanti critiche sul mondo del web. Il motivo? L’inviata dallo ...

“Mio figlio morto 21enne di cancro mi ha insegnato la felicità”/ Lettera dopo Nadia Toffa - “guerriero gentile” : Lettera di un padre dopo il caso Nadia Toffa: "mio figlio morto a 21 anni per il cancro al cervello mi ha insegnato la felicità". La testimonianza e la "bambina pestifera"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:29:00 GMT)

LE IENE SHOW/ Diretta e servizi : ancora polemiche su Nadia Toffa (7 ottobre 2018) : Le IENE Shoe, Diretta e servizi puntata 7 ottobre: l'arresto del padre e del nonno del rapper e fenomeno musicale di 9 anni 500 Tony e i nuovi contatori del gas.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:29:00 GMT)

Nadia Toffa - Le Iene Show/ Dopo le critiche si ritorna in studio : polemiche e dichiarazioni - esordio bomba : Come sta Nadia Toffa? Nella prima puntata de Le Iene Show della scorsa domenica, la conduttrice è stata aspramente criticata, anche per il suo aspetto fisico.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:45:00 GMT)

Joe Bastianich - l'amicizia con Nadia Toffa/ La Iena racconta la vita dell'amico : "figlio di immigrati che..." : Qualche tempo fa sono stati paparazzati insieme, ma a legare Joe Bastianich e Nadia Toffa c'è soltanto un sentimento di profonda amicizia. Ecco le dichiarazioni del...(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:47:00 GMT)

JOE BASTIANICH - L'AMICIZIA CON Nadia TOFFA/ "Mi è proprio cara" - e nacque il gossip su un amore "nascosto" : Qualche tempo fa sono stati paparazzati insieme, ma a legare Joe BASTIANICH e NADIA TOFFA c'è soltanto un sentimento di profonda amicizia. Ecco le dichiarazioni del...(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 07:43:00 GMT)

Nadia Toffa risponde a Mariangela 'Nessuno può insegnare come vivere il dolore' : Cronaca Una mamma scrive a Repubblica: "Ai miei figli malati offro il dono della vita qui e ora" di Mariangela TARì

Nadia Toffa risponde a Mariangela : "Nessuno può insegnare come vivere il dolore" : La conduttrice delle Iene dopo la lettera a Repubblica di una mamma di bimbi malati: "Il dono è assaporare ogni minuto di vita"

Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa travolte dalle polemiche : Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa: un bacio per fugare ogni dubbio. La Marcuzzi è tornata alla guida de "Le Iene" e ha spopolato con un vestito corto rosa shocking tutto paillettes che metteva in risalto ...

Nadia Toffa BACIA ALESSIA MARCUZZI SULLA BOCCA / Foto : "Lesbiche?! No. Ma anche se fosse?" - ma sui social... : Lo scatto che ritrae NADIA TOFFA e ALESSIA MARCUZZI intente a BACIArsi SULLA BOCCA ha diviso i social: c'è chi ha trovato la loro idea geniale e chi, invece, ha criticato la loro scelta.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:54:00 GMT)

Una mamma con due figli malati : “Perché Nadia Toffa ha ragione” : In mezzo alle mille polemiche scaturite dall’affermazione (azzardata, fraintesa, incompresa?) di Nadia Toffa sul “dono del cancro” la risposta migliore, quella che dovrebbe mettere tutti a tacere, la dà questa mamma meravigliosa in una lettera scritta a Repubblica. Lei che di figli gravemente malati ne ha ben due, ha capito perfettamente quello che voleva dire Nadia. E lo spiega in maniera esemplare e commovente. Caro ...

Nadia Toffa bacia Alessia Marcuzzi : Il programma “Le Iene” è tornato in onda e Nadia Toffa continua a far discutere sui social. La Toffa ha pubblicato sul suo profilo “Instagram”2 una foto in cui bacia sulle labbra Alessia Marcuzzi, che da quest’anno è tornata anche lei a condurre il programma. Il commento della Toffa ha subito attirato l’attenzione dei fan: «Ma quanto ci vogliamo bene? E quanto ci divertiamo? Ma soprattutto quanto siamo amiche? Lesb….he? ...

Una mamma di figli malati "non avete capito Nadia Toffa"/ "Cancro un dono" : Laura Chiatti - "potere dell'amore" : Lettera di una mamma con figli malati: 'non avete capito Nadia Toffa, cancro è un dono assieme all'amore di amici e famiglia'.

Una mamma di figli malati “non avete capito Nadia Toffa”/ “Cancro un dono” : Laura Chiatti - “potere dell’amore” : Lettera di una mamma con figli malati: "non avete capito Nadia Toffa, cancro è un dono assieme all'amore di amici e famiglia". Dopo gli insulti social alla Iena, il sostegno di Laura Chiatti(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:39:00 GMT)