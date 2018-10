Muore nel rogo della casa | il 112 manda i soccorsi all' indirizzo sbagliato

Giallo nella notte a Napoli : 21enne Muore accoltellato al cuore : Giallo nella notte a Napoli. Un giovane di 21 anni, Raffaele Perinelli, residente a Miano, in via Caprera, è morto all'ospedale Cardarelli con una ferita da coltello...

Tragedia nel ciclismo : Muore Duquennoy a soli 23 anni : TORINO - Ancora un lutto nel mondo del ciclismo: è morto all'età di soli 23 anni il corridore belga Jimmy Duquennoy . A dare l'annuncio la sua squadra, la WB-Aqua Protect-Veranclassic, che ha appreso la notizia sabato mattina. ...

Investito e ucciso da bus turistico sulle striscie nel centro di Roma : Muore 54enne : È stato travolto dal mezzo in via Cavour. Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente ma sembra che l’uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - 24 enne Muore suicida : Le notizie del giorno – Sono ore tristissime per il mondo del calcio, una brutta notizia che ha sconvolto tanti tifosi. Una tragedia che ha scosso lo sport pesarese, Diego Ugolini, 24enne giocatore di calcio a 5, si è tolto la vita impiccandosi in casa. “Ciao Diego – si legge in una nota della Italservice – la notizia della tua tragica scomparsa ci sconvolge. Lascia un vuoto enorme in tutti quanti noi che abbiamo avuto il privilegio ...

Malore nella notte - Muore imprenditrice 44enne. Era la zia dei fratelli morti nel rogo di Messina : È morta Mariagrazia Messina, titolare di un negozio nel centro della città di Messina e zia dei piccoli Francesco Filippo e Raniero, i due bambini morti lo scorso giugno nel devastante incendio avvenuto nella loro casa in via dei Mille. Ignote al momento le cause del decesso, anche se con tutta probabilità potrebbe trattarsi di infarto.Continua a leggere

Ameba mangia-cervello uccide Fabrizio - 29 anni : «Si Muore nel 90% dei casi». Colpa di un bagno in piscina : A dispetto del suo italianissimo nome, Fabrizio Stabile era americano, del New Jersey: il suo caso sta facendo il giro del mondo. Fabrizio è, infatti, morto qualche giorno fa a soli...

Fabrizio ucciso dall'ameba mangia-cervello : 'Si Muore nel 90% dei casi'. Colpa di un bagno in piscina : di Domenico Zurlo A dispetto del suo italianissimo nome, Fabrizio Stabile era americano, del New Jersey: il suo caso sta facendo il giro del mondo. Fabrizio è, infatti, morto qualche giorno fa a soli 29 anni, dopo essere stato infettato da un parassita rarissimo ma altamente mortale, la cosiddetta ameba 'mangia-cervello': ne parla il Daily ...

Fabrizio ucciso dall'ameba mangia-cervello : «Si Muore nel 90% dei casi». Colpa di un bagno in piscina : A dispetto del suo italianissimo nome, Fabrizio Stabile era americano, del New Jersey: il suo caso sta facendo il giro del mondo. Fabrizio è infatti morto qualche giorno fa a soli 29...

Dramma a Pisa - auto finisce contro tir in sosta : passeggero di 25 anni Muore nello schianto : La vittima è un giovane di 25 anni che sedeva sul lato passeggero della vettura coinvolta, ferito gravemente il 23ene al volante del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria avrebbe improvvisamente sbandato, sbattendo violentemente prima con il fianco sinistro sul guard rail centrale e poi in una terribile carambola è finita letteralmente conficcata sotto il tir parcheggiato.Continua a leggere

Scava tunnel nella sabbia ma la duna crolla : 12enne boy scout Muore soffocato : Il piccolo Gage Wilson era impegnato nello Scavare da solo un vero e proprio tunnel nella sabbia ma è stato travolto dal crollo del duna che lo soffocato. Inutili i successivi soccorsi degli istruttori del gruppo scout che non si sono accorti in tempo della sua assenza.Continua a leggere

Treviso - addio al celibato nel sangue : Muore 20enne : Secondo la prima ricostruzione della vicenda erano in dieci a festeggiare a casa l'amico che si sarebbe dovuto sposare. Pare, però, che gli schiamazzi abbiano irritato i vicini, tre persone di origine ...

Cade nel vuoto durante la scalata : Antonella Muore a 34 anni : La tragedia è avvenuta nella provincia di Nuoro, in Sardegna. Un compagno di cordata ha dato subito l'allarme, ma all'arrivo...

Montagna - cade da una parete in arrampicaa : Muore 34enne nel nuorese : Tragedia stamani durante un’escursione nel Supramonte di Baunei (Nu). Due di escursionisti stavano affrontando una parete rocciosa a Baccu Muladoru quando, per cause in corso di accertamento, Antonella Coghe, 34enne di Nughedu Santa Vittoria (Or) è precipitata nel vuoto. Il compagno di cordata ha dato immediatamente l’allarme ma purtroppo la donna è morta sul colpo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118 ...

Giocatore di basket 24enne Muore all'improvviso nel sonno : PARETE - Ha lasciato tutti sgomenti la morte improvvisa di Davide Luigi Griffo, il giovane studente universitario, ala della Polisportiva basket di Parete, deceduto nel sonno a soli 24 anni. Una morte ...