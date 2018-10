MotoGp – Valentino Rossi in testa | il sorpasso del Dottore su Marquez in Thailandia

MotoGp – Valentino Rossi pronto a battagliare in Thailandia : “ecco perchè sarà dura” : Le parole di Valentino Rossi dopo il warm up, dal muretto del circuito di Buriram prima della partenza della gara di Moto3 Manca pochissimo ormai al via del Gp della Thailandia di MotoGp. I piloti sono pronti per regalare spettacolo in pista, sul circuito Chang di Buriram, a caccia di un importante risultato e, dunque, del podio. Marc Marquez partirà dalla pole e avrà tosti avversari che battaglieranno con lui. Primo fra tutti Valentino ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : risultati e classifiche warm-up. Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi lo insegue da vicino : Marc Marquez guida il gruppo della MotoGP al termine del warm-up del GP della Thailandia 2018, quindicesima prova del Mondiale della classe regina. Lo spagnolo ha confermato il grande feeling con la pista asiatica, in sella alla propria Honda, siglando il crono di 1’30″863, inanellando una serie di giri molto veloci sul passo dell’1’31” molto basso e gestendo sapientemente il degrado delle gomme. Con una coppia di ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez il favorito - Andrea Dovizioso e il redivivo Valentino Rossi pronti a contrastarlo : Farà molto caldo sul circuito di Buriram (Thailandia), sede del quindicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Al di là delle temperature atmosferiche previste in aria e sull’asfalto, lo show asiatico a cui ci accingiamo sarà molto tirato anche per il contesto agonistico. Marc Marquez, leader del campionato e pRossimo a laurearsi per la settima volta campione del mondo, non vorrà correre in difesa, desideroso di porre il suo sigillo su ...

MotoGp - GP Thailandia. Valentino Rossi : 'Sto facendo di tutto per stare tra i primi' : Valentino Rossi aspettava da tempo un sabato così. Dopo settimane difficili, culminate nel GP di Aragon da dimenticare, il "Dottore" si riscatta in Thailandia. Il pilota della Yamaha chiude le ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Valentino Rossi risponde da campione. Yamaha di nuovo competitiva e il Dottore torna a far paura : La rinascita del Campione, il ruggito del leone ferito, la risposta del fenomeno indiscusso: Valentino Rossi batte un colpo nel momento più complicato della stagione e conquista una spettacolare seconda posizione sulla griglia di partenza del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà domani sul tracciato di Buriram. Il Dottore si era più volte lamentato nei confronti della Yamaha, in crisi totale nel corso di questa ...

MotoGp – Valentino - ma che fai? Il Dottore bussa sulla moto di Dovizioso in Thailandia [VIDEO] : Valentino Rossi ha ritrovato la voglia di ridere e scherzare: simpatico siparietto del Dottore con la moto di Dovizioso al parco chiuso del Gp della Thailandia Weekend finalmente positivo in casa Yamaha: i piloti del team di Iwata hanno affrontato giornate serene e soddisfacenti in pista, dopo un periodo complicatissimo, sul circuito di Buriram. Valentino Rossi, oggi, ha conquistato un’ottima prima fila nelle qualifiche del Gp della ...

MotoGp – Rossi ‘risorge’ nelle qualifiche del Giappone - a Valentino torna il sorriso : “è andata meglio che ad Aragon - no?” : Valentino Rossi commenta le qualifiche del Gp di Thailandia: a Buriram il pilota della Yamaha esulta per il secondo posto in griglia di partenza Niente da fare per Jorge Lorenzo in Thailandia, che deve rinunciare a disputare la qualifica a Buriram, dove a farla da padrone è stato un incredibile Marc Marquez. Dopo la caduta durante le Fp3 e il passaggio in Q1, lo spagnolo riesce a dare il suo meglio fino ad ottenere la sua 50ª pole position ...

MotoGp – Marquez vuole migliorare - Valentino Rossi si paragona all’Inter e Dovizioso duro su Iannone : i piloti nel post qualifica in Thailandia : Marc Marquez, Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso commentano le qualifiche del Gp di Thailandia: a Buriram è festa Honda, ma anche la Yamaha esulta! Niente da fare per Jorge Lorenzo in Thailandia, che deve rinunciare a disputare la qualifica a Buriram, dove a farla da padrone è stato un incredibile Marc Marquez. Dopo la caduta durante le Fp3 e il passaggio in Q1, lo spagnolo riesce a dare il suo meglio fino ad ottenere la sua 50ª pole ...

Valentino Rossi - GP Thailandia MotoGp 2018 : “Siamo migliorati in accelerazione - sono contento del passo. Domani mi gioco la vittoria” : Valentino Rossi ha ruggito durante le qualifiche del GP della Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha battuto un colpo e ha stampato il secondo tempo di giornata ad appena 11 millesimi di distacco da Marc Marquez: un risultato sontuoso per il nove volte Campione del Mondo considerando le difficoltà riscontrate dalla Yamaha in questa stagione. Il centauro di Tavullia si trova a meraviglia sul nuovo circuito di Buriram, ha ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : la rinascita di Valentino Rossi! E’ secondo in qualifica dietro Marquez! 3° Dovizioso - Yamaha alla riscossa : Nonostante partisse dalla Q1 dopo la caduta di questa mattina nella terza sessione di prove libere, Marc Marquez (Honda) centra la pole position anche del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP, ma stavolta ha dovuto tirare fuori tutto quello che aveva dalla sua moto. Il campione del mondo in carica, sempre più vicino al suo quinto titolo iridato nella classe regina, ha stampato un ottimo 1:30.088, superando proprio all’ultimo ...

MotoGp – Finalmente pace fatta? Valentino Rossi e quella simpatica FOTO con… Marquez in Thailandia : Valentino Rossi concede una FOTO al mini Marc Marquez thailandese: pace fatta tra il Dottore e il pilota della Honda Manca ormai poco per le qualifiche del Gp della Thailandia: Marquez dovrà clamorosamente passare dalla Q1 a causa di una caduta nelle Fp3 che gli ha impedito di stabilire il tempo necessario per accedere direttamente alla seconda fase delle qualifiche. In attesa dello spettacolo delle qualifiche, è una simpatica scena che ...

LIVE MotoGp - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Dovizioso per la pole - occasione per Valentino Rossi :