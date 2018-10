MotoGp Thailandia | Dovizioso | «Secondo | ma molto felice»

MotoGp - GP Thailandia. Dovizioso-Marquez - 4° incrocio pericoloso : tutti i sorpassi precedenti VIDEO : In realtà siamo costretti a correggere il campione del mondo della Honda. Si tratta della quarta volta . Proviamo a fare un ripasso della storia di questa rivalità, fatta di incroci pericolosi all'...

MotoGp Thailandia - Dovizioso : «Non è bello perdere all'ultima curva - ma sono contento» : LA CRONACA DELLA GARA CLASSIFICA Bravo @AndreaDovizioso ! P2 at #ThaiGP after a super intense final lap... #ForzaDucati #DucatiTeam pic.twitter.com/lJbL6GIQrn - Ducati Motor, @DucatiMotor, October 7, ...

MotoGp – Valentino Rossi quarto in Thailandia : la reazione del team al rientro ai box del Dottore [VIDEO] : Pacche, sorrisi, strette di mano e complimenti: la reazione dello staff Yamaha al rientro ai box di Valentino Rossi al termine del Gp della Thailandia La Yamaha ha ritrovato un pizzico di competitività: il team di Iwata ha finalmente disputato una gara positiva, dopo un periodo nerissimo. Maverick Vinales è riuscito a salire nuovamente sul podio, con un ottimo terzo posto al Gp della Thailandia, alle spalle di Marquez e Dovizioso. Un ...

MotoGp – La Yamaha ritrova il sorriso in Thailandia - la reazione di Rossi e Vinales dopo la gara di Buriram [VIDEO] : Stretta di mano tra Valentino Rossi e Maverick Vinales al termine del Gp della Thailandia: piloti Yamaha soddisfatti dopo la gara di Buriram Un Gp della Thailandia con un finale al cardiopalma: Marquez e Dovizioso hanno regalato uno spettacolo incredibile con uno dei loro favolosi duelli. Al termine di una lotta fatta di sorpassi e controsorpassi, è stato lo spagnolo della Honda, questa volta, ad avere la meglio sul suo rivale della ...

MotoGp – Vinales terzo in Thailandia : “la Yamaha deve ancora migliorare! Dovi-Marquez? Pensavo andassero fuori” : Maverick Vinales tra sorrisi e abbracci: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo il terzo posto di oggi al Gp della Thailandia La Yamaha ha ritrovato il sorriso in Thailandia: Maverick Vinales è tornato finalmente sul podio, con un ottimo terzo posto alle spalle di Marquez e Dovizioso, che hanno regalato un incredibile duello sul circuito di Buriram, mentre Valentino Rossi ha chiuso con un buon quarto posto dopo una gara con i ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez vince dopo un duello emozionante con Dovizioso. Terzo Vinales davanti a Valentino Rossi : Gestire il margine di vantaggio in classifica generale? Nossignore! Marc Marquez (Honda) non smette di stupire e vince anche il Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP dopo un duello mozzafiato con un eccellente Andrea Dovizioso. Lo spagnolo le tenta tutte nel finale per andare a prendersi l’ennesimo gradino più alto della sua carriera, e ci riesce con un sorpasso e contro-sorpasso all’ultima curva del tracciato di Buriram, per ...