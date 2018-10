MotoGP | Pagelle GP Thailandia 2018 Marc Marquez show | Valentino Rossi rinato | Dovizioso

oasport

(Di domenica 7 ottobre 2018)ha vinto il GP di, tappa del Mondiale, precedendo Andrea, Maverick Vinales e. Di seguito ledei migliori piloti scesi in pista a Buriram.: 10. Si inventa una manovra d’antologia alla curva 5 sorpassandoin un modo davvero incredibile.da vero Campione del Mondo che non si tira indietro nonostante il campionato sia deciso e tira fuori tutto il suo talento per portare a casa l’ennesimo successo, bravissimo a gestire l’ultima curva e il tentativo disperato del forlivese. Oggi ha vinto in pieno Dovi style come ha lui stesso dichiarato, per una volta è riuscito ad avere ragione nel duello durante le ultime battute. ANDREA: 9. Il vicecampione del mondo sta attraversando un eccellente momento di forma e ha ribadito che questa Ducati è in grado di lottare in ogni ...