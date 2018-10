MotoGp | Marquez vince in Thailandia | Valentino è quarto

MotoGp - Marc Marquez diventa Campione del Mondo in Giappone se… Tutte le combinazioni per vincere a Motegi : Marc Marquez ha trionfato nel GP di Thailandia 2018 e ora vanta 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso a quattro gare dal termine. Il Campione del Mondo in carica può confermarsi già nel GP del Giappone in programma nel weekend del 19-21 ottobre. A Motegi, infatti, lo spagnolo ha la ghiotta occasione per chiudere matematicamente i conti ma vediamo nel dettaglio cosa deve fare il pilota della Honda per vincere il Mondiale con tre gare di ...

MotoGp - Marquez campione del mondo in Giappone? Tutte le combinazioni per festeggiare già a Motegi : Sono settantasette i punti di vantaggio di Marquez su Dovizioso dopo il Gp della Thailandia, lo spagnolo può già festeggiare a Motegi: ecco Tutte le combinazioni Quattro gare alla fine del Mondiale, Marc Marquez guida la classifica mondiale con 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso. Un gap ormai quasi incolmabile per il pilota della Ducati, le cui possibilità di vittoria sono ormai appese ad un filo. Grazie al successo ottenuto nel Gp ...

MotoGp Thailandia 2018 - Marquez vince e vede il titolo : Marc Marquez conquista il primo Gran Premio della storia della Thailandia, classe MotoGp, a Buriram a 400 chilometri da Bangkok, Il pilota della Honda ha beffato con un sorpasso nel finale Andrea ...

VIDEO Highlights MotoGp GP Thailandia : Marc Marquez vince la battaglia stellare con Dovizioso - Valentino Rossi quarto : Oggi è andato in scena il bellissimo GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Buriram i piloti si sono dati battaglia per la vittoria: Marc Marquez è riuscito a prevalere grazie a un sorpasso stellare su Andrea Dovizioso che poi non è riuscito a restituire il favore all’ultima curva. Valentino Rossi è tornato competitivo e ha concluso in quarta posizione alle spalle del compagno di squadra Maverick Vinales. Di ...

MotoGp – Jorge Lorenzo mai così… ‘dolce’ : i tweet del ducatista per Marquez - Dovizioso e i piloti Yamaha [FOTO] : Jorge Lorenzo si congratula con i migliori del Gp della Thailandia: i tweet del maiorchino della Ducati, costretto al forfait a causa di un infortunio Un Gp della Thailandia sopra ogni aspettativa: su un circuito poco conosciuto dai piloti della MotoGp, i campioni delle due ruote sono riusciti a regalare spettacolo puro con un duello al cardiopalma, sul finale della gara, tra Dovizioso e Marquez, al termine del quale è stato lo spagnolo ...

MotoGp - Marc Marquez a Motegi vince il Mondiale se... Tutte le combinazioni per il GP del Giappone : Si è laureato campione del Mondo MotoGP nel 2013, 2014, 2016 e 2017 . E' salito dunque a quattro titoli nella top class, sei totali nel MotoMondiale. Nel 2014, a Valencia ha ottenuto il successo ...

MotoGp - Pagelle GP Thailandia 2018. Marc Marquez show - Valentino Rossi rinato - Dovizioso sogna per il futuro : Marc Marquez ha vinto il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP, precedendo Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Di seguito le Pagelle dei migliori piloti scesi in pista a Buriram. Marc Marquez: 10. Si inventa una manovra d’antologia alla curva 5 sorpassando Dovizioso in un modo davvero incredibile. show da vero Campione del Mondo che non si tira indietro nonostante il campionato sia deciso e tira fuori tutto il ...

MotoGp - GP Thailandia. Dovizioso-Marquez - 4° incrocio pericoloso : tutti i sorpassi precedenti VIDEO : In realtà siamo costretti a correggere il campione del mondo della Honda. Si tratta della quarta volta . Proviamo a fare un ripasso della storia di questa rivalità, fatta di incroci pericolosi all'...

MotoGp Marquez : "Stavolta ce l'ho fatta"; Dovizioso : "Peccato - ma felice" : Marquez stavolta la spunta all'ultima curva, come in passato contro le Ducati non gli era spesso riuscito, e festeggia quindi in modo doppio il successo di Buriram: "Nei duelli alla curva finale ...

MotoGp - GP di Thailandia 2018 : 1° Marquez - 2° Dovizioso - 3° Vinales - 4° Rossi : 2° Dalla Porta, 3° Foggia Di seguito la cronaca della gara 09:51 7 ott Marquez : "E' stato difficile fare tutti questi sorpassi, soprattutto sapendo che negli ultimi giri ho sempre perso nei ...

MotoGp in Thailandia. Marquez vince e 'vede' il mondiale. Quarto Valentino Rossi : Sul circuito di Buriram, a 400 chilometri da Bangkok, il campione del mondo ha superato solo nelle ultime curve la Ducati di un ottimo Dovizioso, terzo Maverick Vinales davanti all'altra Yamaha di ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : Marquez successo all'ultimo giro. Dovizioso è secondo - Valentino Rossi conclude quarto

MotoGp - Dovizioso spiazza tutti : “vedere Marquez esultare in quel modo è una soddisfazione…” : Il pilota della Ducati ha parlato dopo il Gp della Thailandia, esprimendo il proprio punto di vista sulla sua prestazione Sorpasso al cardiopalma con vittoria finale per Marc Marquez che, negli ultimi metri del Gp di Thailandia, supera con la sua Honda la Ducati di Andrea Dovizioso conquistando la vittoria sul tracciato di Buriram. Terzo posto per un sorprendente Maverick Vinales, riuscito a tenere dietro l’altra Yamaha di Valentino ...