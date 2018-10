MotoGp – Marquez mostruoso in Thailandia | la nuova classifica piloti dopo la gara di

MotoGp Buriram - super Marquez; Dovi leone - 2°; Rossi è 4° : Un'altra tacca, un altro passo verso il titolo. Che è lì, a portata di mano. Marquez espugna pure la Thailandia e potrebbe chiudere i conti iridati già fra due settimane a Motegi dove arriverà con 77 ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez vince dopo un duello emozionante con Dovizioso. Terzo Vinales davanti a Valentino Rossi : Gestire il margine di vantaggio in classifica generale? Nossignore! Marc Marquez (Honda) non smette di stupire e vince anche il Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP dopo un duello mozzafiato con un eccellente Andrea Dovizioso. Lo spagnolo le tenta tutte nel finale per andare a prendersi l’ennesimo gradino più alto della sua carriera, e ci riesce con un sorpasso e contro-sorpasso all’ultima curva del tracciato di Buriram, per ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Thailandia di MotoGp : È arrivato davanti a Dovizioso dopo una lunga serie di sorpassi, e ora è primo in classifica nel Motomondiale con 77 punti di vantaggio The post Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Thailandia di MotoGP appeared first on Il Post.

MotoGp - Thailandia : Marquez vince su Dovizioso - Rossi quarto : ..., @MotoGp, October 7, 2018 LA CRONACA DELLA GARA CLASSIFICA

MotoGp – Che duello fra Marquez e Dovizioso - Vinales soddisfatto : le parole dei protagonisti nel post gara : Marc Marquez trionfa nel GP della Thailandia battendo Dovizioso dopo uno splendido duello, terzo posto per Vinales: le parole dei protagonisti nel post gara Marc Marquez è il più veloce di tutti a qualsiasi latitudine, anche in Thailandia. Sul tracciato di Buriram il pilota della Honda ingaggia uno splendido duello con Dovizioso (secondo), superato in un finale al cardiopalma. Terza piazza per Vinales che va a podio davanti al compagno di ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Thailandia 2018 : risultato e classifica della gara. Marquez vince - sorpasso su Dovizioso. Valentino Rossi quarto : Marc Marquez ha vinto il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda è riuscito a battere Andrea Dovizioso al termine di un duello bellissimo e si è avvicinato ulteriormente al titolo iridato mentre Maverick Vinales completa il podio dopo il sorpasso operato su Valentino Rossi. Di seguito l’Ordine d’arrivo della gara e tutta la classifica. GP Thailandia 2018: Ordine D’ARRIVO E classifica 1. ...

MotoGp Thailandia - spettacolo Dovizioso-Marquez : in ripresa le Yamaha : MotoGp Thailandia – Si è concluso il gran premio di MotoGp in Thailandia, importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Continua a confermarsi Marc Marquez, si avvicina sempre di più la festa dello spagnolo che può vincere il titolo già dalle prossime gare. spettacolo proprio tra Marquez e Dovizioso, in grande forma la Ducati che può recriminare per i tanti punti persi nelle prime gare, soprattutto con Dovizioso. In leggera ...

MotoGp – Valentino Rossi in testa - il sorpasso del Dottore su Marquez in Thailandia [VIDEO] : Valentino Rossi sorpassa Marc Marquez e si porta in testa al Gp della Thailandia: Marquez ‘risucchiato’, anche Dovizioso lo supera Si prospettava una bellissima battaglia e, effettivamente, tale è: il Gp della Thailandia sta regalando spettacolo puro ed emozioni bellissime. Marquez, partito dalla pole position, è riuscito a mantenere la sua posizione alla partenza della gara di Buriram, con un Valentino Rossi super, col fiato ...

MotoGp - Thailandia : Marquez davanti a Rossi anche nel Warm Up - Dovizioso quarto : BURIRAM - Marc Marquez è stato il più veloce anche nel Warm Up della mattina della MotoGp, in vista della gara sul circuito di Buriram, al via alle 9 italiane. Il pilota spagnolo della Honda ha chiuso ...

LIVE MotoGp - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi sogna la vittoria - Dovizioso favorito con Marquez : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia di MotoGP, quindicesima prova del Mondiale 2018. Sul circuito di Buriram lo show a cui ci accingiamo sarà molto tirato anche per il contesto agonistico. Marc Marquez, leader del campionato e pRossimo a laurearsi per la settima volta campione del mondo, non vorrà correre in difesa, desideroso di porre il suo sigillo su una pista inedita dove ancora nessuno ha scritto il proprio ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : risultati e classifiche warm-up. Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi lo insegue da vicino : Marc Marquez guida il gruppo della MotoGP al termine del warm-up del GP della Thailandia 2018, quindicesima prova del Mondiale della classe regina. Lo spagnolo ha confermato il grande feeling con la pista asiatica, in sella alla propria Honda, siglando il crono di 1’30″863, inanellando una serie di giri molto veloci sul passo dell’1’31” molto basso e gestendo sapientemente il degrado delle gomme. Con una coppia di ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez il favorito - Andrea Dovizioso e il redivivo Valentino Rossi pronti a contrastarlo : Farà molto caldo sul circuito di Buriram (Thailandia), sede del quindicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Al di là delle temperature atmosferiche previste in aria e sull’asfalto, lo show asiatico a cui ci accingiamo sarà molto tirato anche per il contesto agonistico. Marc Marquez, leader del campionato e pRossimo a laurearsi per la settima volta campione del mondo, non vorrà correre in difesa, desideroso di porre il suo sigillo su ...

MotoGp Thailandia - Marquez : «Felice - cinquanta pole sono importanti» : BURIRAM - ' cinquanta pole sono importanti, ma sono più contento d'averla fatta qui dopo aver superato la Q1 '. Marc Marquez non nasconde tutta la sua gioia per aver conquistato la pole position del ...