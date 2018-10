MotoGP | GP Giappone 2018 | programma | orari e tv Si corre fra 2 settimane a Motegi

oasport

: F1, le pagelle del GP del Giappone: sempre e solo Hamilton, ‘harakiri’ Vettel. Red Bull ok - motogpnews24 : F1, le pagelle del GP del Giappone: sempre e solo Hamilton, ‘harakiri’ Vettel. Red Bull ok - motogpnews24 : F1, GP Giappone: disastro Vettel, rischia troppo e perde tutto! Ferrari, è resa totale - motogpnews24 : Vettel sbaglia, Hamilton no: l’inglese imperatore in Giappone mette le mani sul mondiale -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Nel weekend del 19-21 ottobre sirà il GP del, tappa del Mondiale. SI gareggerà dunque nel Sol Levante sullo storico tracciato di, appuntamento di case per Honda, Yamaha e Suzuki. Marc Marquez potrebbe laurearsi matematicamente Campione del Mondo ma Andrea Dovizioso cercherà di rinviare la festa, Valentino Rossi proverà a essere della battaglia per le posizioni di vertice come è successo in Thailandia e dovrebbe rientrare anche Jorge Lorenzo. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e l’o d’inizio del GP del, tappa del Mondiale. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDÌ 19 OTTOBRE: 02.00-02.40 Moto3 – Prove libere 1 02.55-03.40– Prove libere 1 03.55-04.00 Moto2 – ...