MotoGP | come vedere il Gran Premio della Thailandia in streaming o in TV

MotoGP oggi - GP Thailandia 2018 : orario d’inizio della gara e come vederla in tv e streaming : Ci siamo! In Thailandia ci sarà da divertirsi per la quindicesima tappa del Motomondiale 2018. Sul circuito di Buriram tante le emozioni che ci apprestiamo a vivere: nella classe regina Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi sembrano essere i favoriti per la vittoria. Lo spagnolo ha ottenuto la 50esima pole in carriera ed è molto consistente sul passo ma attenzione a sottovalutare il ducatista e il redivivo “Dottore”. Il ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Domenica 7 ottobre si correrà il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il circuito di Buriram debutta nel Circus e sicuramente andranno in scena delle gare estremamente appassionanti e avvincenti in cui può succedere davvero di tutto. Nella classe regina tutti si aspettano una battaglia a tre tra Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi che scatteranno in prima fila dopo un serratissimo turno di qualifiche. Il Campione del ...

MotoGP Thailandia - Rossi : «Yamaha di oggi come l'Inter degli ultimi tempi» : BURIRAM - ' La Yamaha di oggi è stata proprio come l'Inter degli ultimi periodi' . Valentino Rossi commenta così il secondo posto in griglia di partenza dopo le qualifiche del Gp di Thailandia, gara ...

MotoGP Thailandia - Rossi : «Siamo come l'Inter degli ultimi tempi» : BURIRAM - ' Siamo come l'Inter degli ultimi tempi, ora giochiamo bene' . Valentino Rossi commenta così il secondo posto in griglia di partenza dopo le qualifiche del Gp di Thailandia, gara inedita per ...

MotoGP – Jorge Lorenzo non corre in Thailandia - le parole del ducatista : “ecco come sto” : Le parole di Jorge Lorenzo dopo la decisione di non gareggiare al Gp della Thailandia: il maiorchino della Ducati ancora dolorante dopo la terribile caduta di ieri Jorge Lorenzo ha deciso di non correre il Gp della Thailandia. Il maiorchino della Ducati, dopo la terribile caduta di ieri sul circuito Chang di Buriram, durante le Fp2 della gara thailandese, ha deciso di non tornare in sella alla sua DesmosediciGp per continuare il weekend di ...

MotoGP oggi - GP Thailandia 2018 : a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv su Sky e TV8 : oggi 6 ottobre andranno in scena le qualifiche del GP della Thailandia 2018, quindicesimo round stagionale del Mondiale di MotoGP. Con il mirabile successo di Aragon (Spagna), Marc Marquez ha dato un saggio delle sue eccezionali qualità, prevalendo nel confronto all’ultimo sangue con Andrea Dovizioso. Per lo spagnolo è stato il sesto successo stagionale che gli ha consentito di portare a 72 le lunghezze di vantaggio sul “Dovi” ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv su Sky e TV8 : Dopo una prima giornata di prove libere che ha permesso ai piloti di fare nuovamente conoscenza con il nuovo tracciato di Buriram (dove si erano svolti alcuni test invernali) è tempo di qualifiche per il Gran Premio di Thailandia 2018. Le tre classi scendono in pista sul filo dei millesimi per conquistare la pole position della neonata gara asiatica, dopo le consuete ultime sessioni di prove libere. In MotoGP Marc Marquez, ormai, deve solo ...

F1 e MotoGP insieme - che fine settimana! Gli orari e come vederle in tv in diretta e differita : Il weekend del 6-7 ottobre sarà a tutto motori, F1 e MotoGP saranno assolute protagoniste del fine settimane, pronte a regalarci grandi emozioni tra Giappone e Thailandia. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel si daranno battaglia sul tracciato di Suzuka, il britannico della Mercedes sembra essere il grande favorito della vigilia ma il tedesco della Ferrari non molla la presa e spera ancora di ricucire un distacco che sembra incolmabile nella corsa ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : come sta Jorge Lorenzo dopo l’incidente? Escluse fratture - accertamenti in ospedale : Jorge Lorenzo sta bene dopo il brutto incidente in cui è incappato questa mattina durante le prove libere 2 del GP di Thailandia, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, volato per le ghiaie in seguito a un terribile highside della Ducati (poi completamente disintegrata), non ha mai perso coscienza ma è stato portato via dalla pista in barella. Lo spagnolo è stato sottoposto a degli accertamenti al piede destro e al polso sinistro presso il ...

MotoGP – Come sta Lorenzo? Le condizioni del piede di Jorge dopo le prime prove libere in Thailandia : Jorge Lorenzo dopo le prime prove libere ha potuto costatare le condizioni del suo piede, il cui alluce si era rotto ad Aragon a causa di un incidente Al via ad Aragon, Jorge Lorenzo aveva avuto un brutto incidente da cui ne era uscito con l’alluce del piede destro rotto. A distanza di due settimanale, il pilota spagnolo è impegnato nel venerdì di prove libere del Gp di Thailandia, ma sembra che la frattura (evidentemente in via di ...

MotoGP – Valentino Rossi come… Don Matteo : fan in delirio sui social [FOTO] : Meme tutti da ridere: Valentino Rossi al Ranch come… Don Matteo I piloti della MotoGp sono quasi sicuramente a letto, a quest’ora, considerando il fuso orario con la Thailandia, dove domenica si correrà per la prima volta nella storia un Gp della categoria regina. Oggi i campioni delle due ruote hanno incontrato la stampa, per raccontare con quali sensazioni si avvicinano alla gara di Buriram. Sensazioni non troppo positive per ...

MotoGP - GP di Thailandia 2018 : orari e come vedere la gara in tv : Durante le gare delle tre categorie, grazie al match center dell'App, sarà possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. E con il liveblog avrete l'opportunità di ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : come vedere la gara in tv. Gli orari e il palinsesto su Sky e TV8 : Oggi andrà in scena il Gran Premio di Aragon 2018, quattordicesimo round della stagione del Mondiale MotoGP. La gara della classe regina è molto attesa in quanto si dovrebbe profilare l’ennesimo duello tra le Ducati ufficiali e l’Honda di Marc Marquez. L’iberico, leader del Mondiale con 67 punti di vantaggio sul secondo, proverà ad interrompere la striscia di tre successi consecutivi da parte delle Ducati per ipotecare il ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Oggi domenica 23 settembre si disputa il GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia grande spettacolo sul circuito spagnolo, ci aspetta una gara ricca di colpi di scena in cui i centauri si daranno grande battaglia per la vittoria. Sulla carta si profila una super sfida tra Marc Marquez e le Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo: il terzetto protagonista in questo scorcio di stagione è pronto per fronteggiarsi ancora una ...