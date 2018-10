MotoGP – Che duello fra Marquez e Dovizioso | Vinales soddisfatto | le parole dei

MotoGP – Valentino Rossi pronto a battagliare in Thailandia : “ecco perchè sarà dura” : Le parole di Valentino Rossi dopo il warm up, dal muretto del circuito di Buriram prima della partenza della gara di Moto3 Manca pochissimo ormai al via del Gp della Thailandia di MotoGp. I piloti sono pronti per regalare spettacolo in pista, sul circuito Chang di Buriram, a caccia di un importante risultato e, dunque, del podio. Marc Marquez partirà dalla pole e avrà tosti avversari che battaglieranno con lui. Primo fra tutti Valentino ...

MotoGP - Thailandia : Marquez davanti a Rossi anche nel Warm Up - Dovizioso quarto : BURIRAM - Marc Marquez è stato il più veloce anche nel Warm Up della mattina della MotoGp, in vista della gara sul circuito di Buriram, al via alle 9 italiane. Il pilota spagnolo della Honda ha chiuso ...

MotoGP - Thailandia : Marquez precede Rossi anche nel Warm Up - quarto Dovizioso : BURIRAM - Marc Marquez si conferma il più veloce anche nel Warm Up di MotoGp, in vista della gara sul circuito di Buriram, in programma alle 9 italiane. Lo spagnolo della Honda ha chiuso con il tempo ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : risultati e classifiche warm-up. Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi lo insegue da vicino : Marc Marquez guida il gruppo della MotoGP al termine del warm-up del GP della Thailandia 2018, quindicesima prova del Mondiale della classe regina. Lo spagnolo ha confermato il grande feeling con la pista asiatica, in sella alla propria Honda, siglando il crono di 1’30″863, inanellando una serie di giri molto veloci sul passo dell’1’31” molto basso e gestendo sapientemente il degrado delle gomme. Con una coppia di ...

Le tre classi del Motomondiale sono pronte a scendere in pista per il Gran Premio di Thailandia 2018, primo appuntamento per questa neonata gara asiatica. Dalle ore 6.00 sarà tempo di battaglia sul tracciato di Buriram, con la Moto3 che aprirà le danze. Jorge Martino non vuole più fermarsi dopo aver passato di slancio il nostro Marco Bezzecchi, ma la pattuglia italiana sarà pronta, come sempre, a vendere cara la palle.

MotoGP – Valentino - ma che fai? Il Dottore bussa sulla moto di Dovizioso in Thailandia [VIDEO] : Valentino Rossi ha ritrovato la voglia di ridere e scherzare: simpatico siparietto del Dottore con la moto di Dovizioso al parco chiuso del Gp della Thailandia Weekend finalmente positivo in casa Yamaha: i piloti del team di Iwata hanno affrontato giornate serene e soddisfacenti in pista, dopo un periodo complicatissimo, sul circuito di Buriram. Valentino Rossi, oggi, ha conquistato un’ottima prima fila nelle qualifiche del Gp della ...

MotoGP - Marc Marquez in pole anche in Thailandia - Rossi sfortunato a solo 11 millesimi : Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Thailandia della MotoGp. Con il tempo di 1.30.088, lo spagnolo della Honda ha preceduto la Yamaha di Valentino Rossi di appena 0.011 ...

MotoGP – ValentinoRossi ‘risorge’ nelle qualifiche del Giappone : “è andata meglio che ad Aragon - no?” : Valentino Rossi commenta le qualifiche del Gp di Thailandia: a Buriram il pilota della Yamaha esulta per il secondo posto in griglia di partenza Niente da fare per Jorge Lorenzo in Thailandia, che deve rinunciare a disputare la qualifica a Buriram, dove a farla da padrone è stato un incredibile Marc Marquez. Dopo la caduta durante le Fp3 e il passaggio in Q1, lo spagnolo riesce a dare il suo meglio fino ad ottenere la sua 50ª pole position ...

gara Moto3 ore 11.00 gara Moto2 ore 12.15 gara MotoGP ore 14.00

MotoGP - GP Thailandia 2018 : a che ora si corre la gara domani e su che canale vederla in tv? : Dopo le qualifiche, le tre classi del Motomondiale saranno in pista per il Gran Premio di Thailandia 2018, quindicesimo round del Motomondiale. Il tracciato di Buriram non è propriamente uno dei più belli ed affascinanti del calendario, ma le emozioni non mancheranno, quantomeno in Moto2 e Moto3, dove i titolo sono ancora in ballo. Il GP di Thailandia sarà trasmesso, come ogni altro appuntamento, da SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Thailandia 2018 : risultato e classifica qualifiche : A Buriram si sono disputate le qualifiche del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Si è assegnata la pole position ed è stata definita la Griglia di partenza per la gara di domani, spettacolo assicurato in pista e lotta di assoluto livello tra tutti i contendenti. Marc Marquez ha battagliato con Andrea Dovizioso, Valentino Rossi ha lottato allo stremo alla pari di Maverick Vinales mentre Jorge Lorenzo non era presente a causa ...

