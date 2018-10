MotoGP Buriram | super Marquez; Dovi leone | 2°; Rossi è 4°

MotoGP – Marquez mostruoso in Thailandia : la nuova classifica piloti dopo la gara di Buriram : Marc Marquez sempre più leader: la nuova classifica piloti dopo il Gp della Thailandia Un sorpasso incredibile su Dovizioso, negli ultimissimi giri del Gp della Thailandia, ha permesso a Marc Marquez di conquistare un’altra favolosa vittoria, sul circuito di Buriram. Lo spagnolo della Honda si conferma dunque leader della classifica piloti, davanti a Dovizioso, oggi secondo, e Valentino Rossi, oggi quarto in Thailandia. Maverick ...

MotoGP – Semafori spenti a Buriram : il VIDEO della partenza del Gp della Thailandia : Lo spettacolo è iniziato: il VIDEO della partenza del Gp della Thailandia sul circuito Chang di Buriram Temperature tropicali e pubblico in delirio, è finalmente arrivato il tanto atteso momento del Gp della Thailandia. Dopo due giornate di spettacolo, sorprese e spaventi, i piloti della MotoGp si sono finalmente schierati in griglia di partenza per dare il via alla gara di Buriram. Marquez, partito dalla pole, è riuscito a mantenere la ...

Classifica MotoGP/ Mondiale Piloti aspettando il Gp Thailandia 2018 Buriram : Classifica Motogp: ecco che sa succedendo nel Mondiale Piloti alla vigilia del Gran premio di Thailandia 2018, atteso oggi sulla pista del Buriram, 7 ottobre 2018.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 04:55:00 GMT)

MotoGP – Lorenzo out a Buriram : il post social del ducatista dopo il forfait al Gp della Thailandia : Jorge Lorenzo tra motivazioni e ringraziamenti: il post del maiorchino dopo la decisione di non correre in Thailandia Jorge Lorenzo ha deciso di non gareggiare al Gp della Thailandia a causa delle conseguenze riportate nella caduta di ieri nelle Fp2 sul circuito di Buriram. Una decisione difficile da prendere ma intelligente: il maiorchino infatti guarda al futuro, consapevole che non vale la pena rischiare di farsi ulteriormente male per ...

MotoGP – Marquez in pole a Buriram : la griglia di partenza del Gp della Thailandia : Una prima fila di fuoco: la griglia di partenza del Gp della Thailandia Nonostante un problema nelle Fp3 che gli ha impedito di staccare il pass per la Q1, Marquez, dopo esser passato dalla prima fase delle qualifiche sul circuito di Buriram, è riuscito a conquistare la pole position del Gp della Thailandia, la 50ª della sua carriera. Un finale infuocato, con i piloti della categoria regina a caccia delle migliori posizioni in griglia di ...

MotoGP Buriram - pole Marquez; Rossi e Dovizioso in prima fila : Undici millesimi. Tanti separano Marc Marquez da Valentino Rossi in una qualifica del GP di Thailandia che all'improvviso ci restituisce una Yamaha molto competitiva. Ma alla fine a spuntarla ancora ...

MotoGP Lorenzo non ce la fa - niente GP di Buriram : La notte, ma soprattutto l'esito della lasta fatta all'ospedale di Buriram, hanno espresso il loro verdetto. E così questa mattina alle 9.30, a pochi minuti dall'inizio delle terze libere della MotoGP,...

Griglia di partenza MotoGP/ Gp Thailandia 2018 - sfida per la pole position (Buriram) : Griglia di partenza MotoGp, GP Thailandia 2018 Buriram: la battaglia per la pole position sull’inedito circuito asiatico, per spezzare il dominio di Marc Marquez(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 04:15:00 GMT)

MotoGP - Iannone dorme a Buriram : lo scherzo lo sveglia di soprassalto [VIDEO] : Andrea Iannone dorme prima di prendere parte alla sessione di prove libere sul circuito di Buriram, lo scherzo dell’amico è tremendo Andrea Iannone si trova a Buriram, dove domenica è in programma il Gp di Thailandia che lo vedrà protagonista. Dopo il viaggio e la conferenza stampa del giovedì, il pilota della Suzuki riposa nella sua stanza, ma viene disturbato dall’amico Stefano che organizza uno scherzo per svegliarlo. Mentre ...

MotoGP Buriram Lorenzo - brutto volo nelle Libere2 : paura - ma niente fratture : Grossa paura per Jorge Lorenzo nelle Libere2 del GP di Thailandia. Alla curva 3 del circuito di Buriram il maiorchino, già dolorante per la frattura al metacarpo del piede destro rimediata ad Aragon, ...

MotoGP Buriram Lorenzo - che spavento : brutto volo nelle Libere2 : Grossa paura per Jorge Lorenzo nelle Libere2 del GP di Thailandia. Alla curva 3 del circuito di Buriram il maiorchino, già dolorante per la frattura al metacarpo del piede destro rimediata ad Aragon, ...

MotoGP – Incredibile incidente di Jorge Lorenzo a Buriram - moto distrutta e pilota via in barella [VIDEO] : Jorge Lorenzo, dopo l’incidente ad Aragon, s’imbatte in una nuova caduta: in Thailandia un altro high side per il maiorchino Jorge Lorenzo, dopo esserne uscito a pezzi dall’incidente di Aragon (con l’alluce del piede destro rotto), ha un nuovo incidente in Thailandia. Il maiorchino mentre stava percorrendo il circuito di Buriram ha subito un high side che lo ha disarcionato dalla sua due ruote durante le seconde ...

MotoGP - GP Thailandia. Buriram - pista nuova ma non del tutto sconosciuta : Il tracciato in Thailandia non è sconosciuto ai piloti della MotoGP: a febbraio tutte le squadre sono scese in pista per i test. In questi 8 mesi, però, sono cambiate tante cose, soprattutto i team ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha a Buriram - con Maverick Vinales davanti a Rossi - terzo Dovizioso - quinto Marquez : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. Sulla pista di Buriram, alla prima apparizione assoluta nella classe regina, infatti, sono le due Yamaha a piazzare i migliori tempi e, viste le temperature di 30° per quanto riguarda l’aria, e 45° l’asfalto, non era assolutamente semplice da prevedere. davanti a tutti si piazza Maverick Vinales con il tempo di 1:31.220, staccando il ...