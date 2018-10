Moto3 – Tripletta italiana in Thailandia | seconda vittoria stagionale per Di

sportfair

: E dopo la tripletta italiana in #moto3 una splendida doppietta???????? in #moto2 ! @SkyRacingTeam grande @PeccoBagnaia… - MarcoDaino : E dopo la tripletta italiana in #moto3 una splendida doppietta???????? in #moto2 ! @SkyRacingTeam grande @PeccoBagnaia… - LucaPintavalle : RT @Sport_Mediaset: #Moto3 Thailandia, #DiGiannantonio trionfa nella tripletta italiana: #Bezzecchi vede sparire il titolo - - Sport_Mediaset : #Moto3 Thailandia, #DiGiannantonio trionfa nella tripletta italiana: #Bezzecchi vede sparire il titolo -… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Tre italiani sul podio innella gara di, Di Giannantonio precede sul traguardo Dalla Porta e Foggia. Out Bezzecchinel Gp della, Fabio Di Giannantonio piazza laprecedendo sul traguardo Dalla Porta e Dennis Foggia. Il pilota del Gresini Racing si prende la testa della corsa a quattro giri dalla fine, difendendosi perfettamente e compiendo un vero e proprio capolavoro che gli permette di esultare per lavolta quest’anno. Brutto colpo in ottica mondiale per Bezzecchi, che va giù insieme a Bastianini all’ultima curva dicendo quasi addio ai sogni iridati. L’incidente con il connazionale costringe Bez a perdere altro terreno da Martin, che chiude quarto e aumenta il suo vantaggio in classifica fino a 26 punti.L'articoloin...