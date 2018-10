Moto3 | GP Thailandia 2018 | risultati e classifiche gara Trionfa Di Giannantonio davanti

Classifica Mondiale Moto3 - GP Thailandia 2018 : Jorge Martin approfitta della caduta di Bezzecchi e vola a +26 in classifica : E’ Fabio Di Giannantonio (Honda) a conquistare il successo del GP della Thailandia 2018, quindicesimo round del Mondiale di Moto3. Sull’inedito circuito di Buriram il centauro italiano ha prevalso al termine di una battaglia infinita in pista che avuto per protagonista il tricolore. Alle sue spalle infatti troviamo altri due centauri del Bel Paese: Lorenzo Dalla Porta (Honda) e Dennis Foggia (KTM), quest’ultimo al suo primo ...

Moto3 - Thailandia : Foggia rimonta capolavoro - da 25° a 3° : Un rookie cresciuto dallo Sky Racing Team VR46 sul podio alla sua diciassettesima gara nel Motomondiale. Dennis Foggia, al culmine di una rimonta capolavoro dalla nona fila, conquista il terzo posto ...

Moto2 - la diretta LIVE del GP di Thailandia. Moto3 - vince Di Giannantonio : LIVE 06:58 7 ott Moto3, COME CAMBIA LA CLASSIFICA DEL MONDIALE 1 Jorge MARTIN 204 2 Marco BEZZECCHI 178 3 Fabio DI Giannantonio 175 4 Enea BASTIANINI 133 5 Aron CANET 118 6 Lorenzo DALLA PORTA 111 7 ...

LIVE Moto3 - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : Marco Bezzecchi - è il tuo momento! Gara cruciale con Jorge Martin acciaccato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia di Moto3. Sul tracciato di Buriram i centauri della minima cilindrata si affronteranno per contendersi il meglio possibile. Una pista “Stop&Go” che sarà teatro della sfida tra il nostro Marco Bezzecchi e lo spagnolo Jorge Martin. Il centauro italiano, dalla pole position, cercherà di sfruttare le problematiche fisiche dell’iberico per recuperare punti importanti ...

Moto3 - Thailandia : Bezzecchi centra la pole : BURIRAM - Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position nel Gp di Thailandia, 15esima prova stagionale del Mondiale Moto3 sul circuito di Buriram. Il 20enne riminese della Redox PruestelGP, alla ...

Moto3 - Thailandia : pole position per Bezzecchi : BURIRAM - Marco Bezzecchi ha centrato la pole position nel Gp di Thailandia. Per il 20enne riminese della Redox PruestelGP si tratta della seconda pole stagionale e della carriera dopo l'Austria. ...

Moto3 - GP Thailandia 2018 : splendida pole position di Marco Bezzecchi - solo 13esimo un dolorante Martin : Con un ultimo giro strepitoso Marco Bezzecchi (Kalex Redox) centra una fondamentale pole position del Gran Premio di Thailandia 2018 di Moto3. Il pilota riminese riesce a salire in vetta proprio in extremis, nonostante il traffico sul circuito di Buriram, facendo segnare un ottimo 1:42.235, staccando nettamente tutti gli avversari. Il suo rivale diretto per il titolo mondiale, Jorge Martin (Honda Gresini) non va oltre la 13sima posizione a otto ...

Moto3 – Bezzecchi in pole in Thailandia : disastro Martin - Bastianini via in barella : Un super Bezzecchi in pole position al Gp della Thailandia, Martin lontanissimo a Buriram E’ iniziato lo spettacolo delle qualifiche del Gp della Thailandia: in attesa dei campioni della categoria regina sono stati i giovani della Moto3 a sfidarsi in pista a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. Il migliore, e dunque il poleman del Gp della Thailandia, è un super Marco Bezzecchi. L’italiano ha sbaragliato la ...

Moto3 e Moto2 - GP Thailandia 2018 : prove libere 3. Ruggito di Fabio Di Giannantonio - Quartararo si risveglia ma Bagnaia risponde : Nella notte italiana si sono disputate le prove libere 3 del GP di Thailandia 2018 per quanto riguarda la Moto3 e la Moto2, ultima sessione prima delle qualifiche che si disputeranno nella mattinata italiana. Moto3, prove libere 3: Fabio Di Giannantonio ha Ruggito con un super 1:42.440 e si è messo davanti a tutti anticipando l’argentino Gabriel Rodrigo di 161 millesimi e il giapponese Tatsuki Suzuki. Il pilota della Del Conca ...

Moto3 - GP Thailandia 2018 : prove libere 2 - Ayumu Sasaki sorprende tutti. Antonelli quarto - Bezzecchi 12° davanti a Martin : Ayumu Sasaki sorprende tutti nelle prove libere 2 del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale Moto3. Il giapponese ha siglato il migliore tempo in sella alla Honda del Team Petronas Sprinta Racing. Il 18enne, che in stagione vanta come miglior risultato il settimo posto in Austria, ha timbrato un interessante 1:43.468 riuscendo così a precedere di undici millesimi il ceco Jakub Kornfeil (primo nella FP1 in sella alla sua KTM) e di 52 millesimi ...

Moto3 - Thailandia : Bulega e Foggia partenza sprint : Alla scoperta del Chang International Circuit di Buriram, i piloti dello Sky Racing Team ben figurano nell'inaugurale giornata di prove del Gran Premio di Thailandia. Dennis Foggia e Nicolò Bulega, ...

Moto3 – Paura in Thailandia - incidente shock : McPhee travolto dalla moto di Perez nelle Fp2 : Spaventoso incidente alla fine delle Fp2 di moto3: McPhee travolto dalla moto di Perez Sta per concludersi la prima giornata di prove libere del primo Gp della Thailandia della storia della motoGp. In attesa dei campioni della categoria regina, sono scesi in pista, sul circuito di Buriram, i giovani della moto3, per la seconda sessione di prove libere. Sasaki è stato il più veloce, ma ad attirare l’attenzione e far spaventare tutti i ...

Moto3 - GP Thailandia 2018 : risultati e classifiche prove libere 1. Jakub Kornfeil il migliore davanti a Bezzecchi. Jorge Martin conclude sedicesimo : Nella prima sessione delle prove libere 1 del GP di Thailandia, quindicesima prova del Mondiale di Moto3 2018, è stato il ceco Jakub Kornfeil il più veloce con la sua KTM del Team Redox PruestelGP (1’43″415). Kornfeil ha preceduto il compagno di squadra Marco Bezzecchi (1’43″692) e l’altro italiano del Team Leopard Racing Lorenzo Dalla Porta, in sella alla Honda, con il tempo di 1’43″885. Una ...