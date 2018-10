Moto2 Buriram - Bagnaia perfetto : trionfo. Marini - ottimo 2° - lo aiuta : Dopo la tripletta italiana in Moto3, ecco la doppietta in Moto2, con Pecco Bagnaia e Luca Marini al primo e secondo posto. Un risultato fondamentale per la classifica generale: con Miguel Oliveira ...

Moto2 - la diretta LIVE del GP di Thailandia. Moto3 - vince Di Giannantonio : LIVE 06:58 7 ott Moto3, COME CAMBIA LA CLASSIFICA DEL MONDIALE 1 Jorge MARTIN 204 2 Marco BEZZECCHI 178 3 Fabio DI Giannantonio 175 4 Enea BASTIANINI 133 5 Aron CANET 118 6 Lorenzo DALLA PORTA 111 7 ...

LIVE Moto2 - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia - sarà corpo a corpo con Oliveira per la classifica : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia di Moto2, quindicesima prova del Mondiale 2018. Sulla pista di Buriram assisteremo ad un nuovo confronto per il titolo tra il nostro Francesco Bagnaia e il portoghese Miguel OLIVEira. Il centauro piemontese, in vetta alla graduatoria iridata, farà gara sul suo avversario per correre di rimessa su un tracciato sulla carta maggiormente adatto alle caratteristiche della rivale KTM. ...

Moto2 - Marini : 'Bella prima fila - ci ho creduto' : Con un giro veloce spiccato al momento più opportuno, Luca Marini a Buriram ha riconquistato un posto in prima fila, oltretutto a soli 34 millesimi dalla pole. Un brillante risultato per il pilota ...

Moto2 - GP Thailandia 2018. Baldassarri in pole - 2° Marquez - 3° Marini : E bravo il Balda, che torna in prima fila. Per la seconda volta dopo quella di Jerez a maggio. "Mi sentivo bene è filato tutto nel migliore dei modi" confida sorridente e accaldato ai microfoni di Sky.

Moto2 - Baldassarri show in Thailandia - sua la pole a Buriram : Bagnaia partirà dalla seconda fila : Baldassarri in pole position al Gp della Thailandia di Moto2: Bagnaia partirà dalla seconda fila a Buriram Grande giornata per l'Italia nel mondo a due ruote: dopo la pole di Bezzecchi in Moto3 e la prima fila di Rossi e Dovizioso, rispettivamente secondo e terzo, ecco che anche un altro giovane pilota della nostra terra conquista il ...

Moto2 - GP Thailandia 2018 : Lorenzo Baldassarri in pole position! Luca Marini terzo davanti a Pasini - Bagnaia sesto : Italia in grande spolvero a Buriram dove si sono disputate le qualifiche del GP di Thailandia 2018, tappa del Motomondiale. Dopo la pole position di Bezzecchi in Moto3 e il secondo posto di Valentino Rossi in MotoGP, Lorenzo Baldassarri fa saltare il banco in Moto2 e domani scatterà davanti a tutti. Il pilota del Team Pons HP40, in sella alla Kalex, ha conquistato la seconda pole position della carriera (prima volta a Jerez) col tempo di ...

Moto2 – Baldassarri show in Thailandia - sua la pole a Buriram : Bagnaia partirà dalla seconda fila : Baldassarri in pole position al Gp della Thailandia di Moto2: Bagnaia partirà dalla seconda fila a Buriram Grande giornata per l’Italia nel mondo a due ruote: dopo la pole di Bezzecchi in Moto3 e la prima fila di Rossi e Dovizioso, rispettivamente secondo e terzo, ecco che anche un altro giovane pilota della nostra terra conquista il primo posto in Thailandia. E’ Baldassarri infatti il poleman del Gp della Thailandia di Moto3. ...

Moto3 e Moto2 - GP Thailandia 2018 : prove libere 3. Ruggito di Fabio Di Giannantonio - Quartararo si risveglia ma Bagnaia risponde : Nella notte italiana si sono disputate le prove libere 3 del GP di Thailandia 2018 per quanto riguarda la Moto3 e la Moto2, ultima sessione prima delle qualifiche che si disputeranno nella mattinata italiana. Moto3, prove libere 3: Fabio Di Giannantonio ha Ruggito con un super 1:42.440 e si è messo davanti a tutti anticipando l’argentino Gabriel Rodrigo di 161 millesimi e il giapponese Tatsuki Suzuki. Il pilota della Del Conca ...

Moto2 - Thailandia : Bagnaia 2° - bene anche Marini : Come inizio non c'è male. La prima giornata di attività del Mondiale Moto2 al Chang International Circuit di Buriram proietta i piloti dello Sky Racing Team VR46 nelle posizioni che contano della ...

Moto2 - GP Thailandia 2018 : prove libere 2 - risultati e classifiche. Mattia Pasini sfreccia davanti a Bagnaia : Mattia Pasini si conferma il più veloce nelle prove libere del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale Moto2. Il centauro della Italtrans Racing Team, in sella alla sua Kalex, ha stampato un interessante 1:36.839, miglior tempo della FP2 dopo che aveva già chiuso al comando nella sessione mattutina. Il 33enne, che in stagione aveva vinto in Argentina ma che da quel momento non è più salito sul podio, sembra avere parecchia confidenza col ...

Moto2 - GP Thailandia 2018 : risultati e classifiche prove libere 1. Mattia Pasini davanti a tutti - Oliveira (2°) precede Bagnaia (4°) : Mattia Pasini vola al termine delle prove libere 1 del GP di Thailandia, quindicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. Il romagnolo, sulla Kalex dell’Italtrans Racing Team, ha ottenuto il miglior crono della prima sessione della media cilindrata in 1’37″757, mettendo in evidenza un gran passo ed essendo in grande confidenza con il circuito di Buriram. Una pista inedita per il Motomondiale dove i riferimenti per i team sono ...

Di Giannantonio nel 2019 in Moto2 con Speed Up Racing : Nel 2019 Fabio Di Giannantonio correrà con il team Speed ??Up Racing in Moto2. Il romano, oggi con il team Gresini, dividerà il box con Jorge Navarro, anche lui con il team di Faenza in questa stagione. Nato a Roma nel 1998, Di Giannantonio ha debuttato nel Mondiale nel 2015 e attualmente è al terzo […] L'articolo Di Giannantonio nel 2019 in Moto2 con Speed Up Racing sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Moto2 - GP Thailandia 2018 : l’inedito Buriram favorirà Francesco Bagnaia o Miguel Oliveira? : Mancano ormai solamente cinque gare alla conclusione del Mondiale Moto2 2018 e Francesco “Pecco” Bagnaia deve gestire il suo margine di 19 punti di vantaggio nei confronti del suo rivale verso il titolo, il portoghese Miguel Oliveira. L’ennesimo capitolo della loro saga si sposta dall’Europa (dove torneremo solamente per l’ultima gara di Valencia) per raggiungere la Thailandia, più precisamente il circuito di ...