Moto2 | la diretta LIVE del GP di Thailandia Moto3 | vince Di Giannantonio

LIVE Moto2 - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia - sarà corpo a corpo con Oliveira per la classifica : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia di Moto2, quindicesima prova del Mondiale 2018. Sulla pista di Buriram assisteremo ad un nuovo confronto per il titolo tra il nostro Francesco Bagnaia e il portoghese Miguel OLIVEira. Il centauro piemontese, in vetta alla graduatoria iridata, farà gara sul suo avversario per correre di rimessa su un tracciato sulla carta maggiormente adatto alle caratteristiche della rivale KTM. ...

Moto2 e Moto3 - la diretta del GP d'Aragon : ... "Foggia e Bulega penalizzati, reclamo non possibile" - Video Sky - Sky Sport MotoGP HD video.sky.it Vedi il video 'Nieto: "Foggia e Bulega penalizzati, reclamo non possibile"' - Sky Sport MotoGP HD ...

LIVE Moto2 - GP Aragon 2018 in DIRETTA : gara incerta - Bagnaia e Oliveira deveono rimontare : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto2. Francesco “Pecco” Bagnaia, reduce dal trionfo di Misano, vorrà fare grandi cose anche in Spagna davanti al pubblico iberico di appassionati. L’alfiere dello Sky Racing Team ha ottenuto il quinto tempo nelle qualifiche che hanno sorriso al pilota della KTM Brad Binder ma Bagnaia può essere contento ...

Moto2 e Moto3 - la diretta del GP di Misano : Dopo aver festeggiato la propria ottava pole stagionale, alle 11 Jorge Martin apre il 13esimo GP stagionale guidando il gruppo in Moto3. Prima fila completata da Gabriel Rodrigo e Aron Canet. Il ...

LIVE Moto2 - GP San Marino 2018 in DIRETTA : duello cruciale per il Mondiale tra Bagnaia e Oliveira : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2. La classe mediana va in scena sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, con una gara di capitale importanza nella sfida tra il nostro Francesco Bagnaia e il portoghese Miguel OLIVEira. Siamo giunti al tredicesimo appuntamento della stagione (il dodicesimo contando la cancellazione di Silverstone) e gli appena tre punti di distacco tra i due contendenti ci regaleranno ...

LIVE Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia cerca la fuga per il Mondiale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP di Gran Bretagna di Moto2. Occasione importante per Francesco Bagnaia, che può allungare nel Mondiale. Pecco partirà infatti dalla pole position, mentre il suo rivale Miguel OLIVEira dal 23° posto. Per il portoghese si sta rivelando un weekend complicato e Bagnaia può quindi approfittarne. Ma sono tanti i piloti che possono rovinare i piani del pilota torinese e giocarsi la vittoria. La ...

LIVE Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. prove libere 3 - Pecco Bagnaia sfida Oliveira e Marquez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP della Gran Bretagna di Moto2. A Silverstone sarà ancora Francesco Bagnaia contro Miguel OLIVEira. La prima giornata è stata condizionata nella seconda parte dalla pioggia, ma ha mostrato un certo equilibrio. Le attenzioni saranno tutte per i due duellanti al titolo mondiale, ma nessuno andrà sottovalutato. A cominciare da Alex Marquez e Luca Marini, passando per Marcel ...

LIVE Moto2 - GP Gran Bretagna in DIRETTA : prove libere - lotta tra Bagnaia e Oliveira. I piloti cercano la messa a punto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP della Gran Bretagna di Moto2. A Silverstone sarà ancora Francesco Bagnaia contro Miguel OLIVEira. Due settimane fa in Austria, Pecco ha prevalso in un duello mozzafiato all’ultima curva, riportandosi in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul portoghese. La lotta proseguirà sul famoso e storico circuito britannico, ma non sarà ristretta a questi due ...

Moto2 - la diretta LIVE del GP d'Austria : LIVE 12:22 12 ago Moto2, le prime 5 posizioni LIVE: 1° OLIVEira, 2° Navarro, 3° Bagnaia, 4° Marquez, 5° Baldassarri Continua a leggere 12:21 12 ago Partenza ottima di Bagnaia, ma OLIVEira riesce a ...

LIVE Moto2 - GP Austria 2018 in DIRETTA : Bagnaia contro Oliveira - in palio vittoria e primato nel Mondiale : Benvenuti al Red Bull Ring ed alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2018 della Moto2! Sul tracciato incastonato tra i monti della Stiria tutto è apparecchiato per una avvincente 11esima gara stagionale, che si fonderà sul duello al vertice, finalmente anche dalla griglia di partenza, tra il poleman Francesco Bagnaia e il leader della classifica generale, Miguel OLIVEira. I primi due della classe vogliono piazzare la zampata sul ...

LIVE Moto2 - GP Austria 2018 in DIRETTA : Bagnaia contro Oliveira - sarà grande battaglia al Red Bull Ring! : Benvenuti al Red Bull Ring ed alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2018 della Moto2! Sul tracciato incastonato tra i monti della Stiria tutto è apparecchiato per una avvincente 11esima gara stagionale, che si fonderà sul duello al vertice, finalmente anche dalla griglia di partenza, tra il poleman Francesco Bagnaia e il leader della classifica generale, Miguel OLIVEira. I primi due della classe vogliono piazzare la zampata sul ...

LIVE Moto2 - GP Austria 2018 in DIRETTA : qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2018, undicesima tappa del Mondiale di Moto2. Il testa a testa tra Francesco “Pecco” Bagnaia e Miguel OLIVEira continua sul tracciato del Red Bull Ring dopo il sorpasso del lusitano in testa al Mondiale nei confronti dell’azzurro effettuato a Brno. Il portoghese della KTM comanda la classifica con 2 punti di vantaggio sul piemontese e con ...

LIVE Moto2 - GP Austria 2018 in DIRETTA : prove libere. Aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2018 di Moto2. Cinque giorni dopo la gara di Brno si torna a correre per le prime sessioni di prove libere a Spielberg (Austria), su un tracciato in cui i piloti dovranno trovare una buona stabilità in frenata ed un’ottima accelerazione in uscita dalle curve lente per poter puntare alla pole ed alla ...