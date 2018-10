Moto2 Buriram | Bagnaia perfetto | trionfo Marini | ottimo 2° | lo aiuta

Moto2 - Baldassarri show in Thailandia - sua la pole a Buriram : Bagnaia partirà dalla seconda fila : Baldassarri in pole position al Gp della Thailandia di Moto2 : Bagnaia partirà dalla seconda fila a Buriram Grande giornata per l'Italia nel mondo a due ruote: dopo la pole di Bezzecchi in Moto3 e la prima fila di Rossi e Dovizioso, rispettivamente secondo e terzo, ecco che anche un altro giovane pilota della nostra terra conquista il ...

Moto2 – Baldassarri show in Thailandia - sua la pole a Buriram : Bagnaia partirà dalla seconda fila : Baldassarri in pole position al Gp della Thailandia di Moto2: Bagnaia partirà dalla seconda fila a Buriram Grande giornata per l’Italia nel mondo a due ruote: dopo la pole di Bezzecchi in Moto3 e la prima fila di Rossi e Dovizioso, rispettivamente secondo e terzo, ecco che anche un altro giovane pilota della nostra terra conquista il primo posto in Thailandia. E’ Baldassarri infatti il poleman del Gp della Thailandia di Moto3. ...