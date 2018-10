Morto Scott Wilson | star di ' The Walking Dead' | era malato di leucemia

Morto Scott Wilson - Hershel di The Walking Dead : era malato di leucemia : Lutto nel mondo dello spettacolo. L'attore statunitense Scott Wilson , star della serie televisiva 'The Walking Dead', dove ha interpretato il ruolo di Hershel Greene, è Morto ieri a Los Angeles all'...

Scott Wilson è Morto : Hershel Greene di The Walking Dead si è spento a 76 anni : Tutti hanno sperato di rivederlo ancora magari in occasione dell'uscita di scena di Maggie ma non sarà così: Scott Wilson è morto. L'amato Hershel Greene di The Walking Dead si è spento a 76 anni proprio nelle scorse ore mentre tutti i fan erano pronti a vedere la première della nona stagione in onda da questa sera negli Usa. Scott Wilson è morto ma fino alla fine è rimasto legato alla serie tanto da presenziare a Comic con e reunion per la ...

