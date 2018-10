Morta giudice D' Alessandro | stroncata da malore

Trovata Morta nella sua casa la giudice D'Alessandro. Aveva firmato gli arresti del clan Spada : Simonetta D'Alessandro, giudice di sezione al Tribunale di Roma è stata Trovata senza vita nella sua casa a Roma. Non sentendo la madre, il figlio preoccupato si è rivolto ai carabinieri della stazione Roma Prati che sono entrati con i vigili del fuoco nella casa della donna. Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza. La donna sarebbe morta per un malore. Lo scorso gennaio D'alessandro firmò l'ordinanza di ...

Roma - Morta per un malore il giudice Simonetta D'Alessandro : E' stata trovata morta nella sua casa nel centro storico di Roma Simonetta D'Alessandro, giudice di sezione al Tribunale di Roma che in passato ha ricoperto il ruolo di gip occupandosi di importanti ...

Il giudice Simonetta D'Alessandro Morta in casa per un malore : autorizzò i 32 arresti nel clan Spada : Simonetta D'Alessandro , giudice di sezione al Tribunale di Roma è stata trovata morta nella sua casa nel centro storico di Roma: in passato ha ricoperto il ruolo di gip occupandosi di importanti ...

Trovata Morta in casa il giudice Simonetta D’Alessandro. Aveva 58 anni e autorizzò gli arresti del clan Spada : Simonetta D’Alessandro Trovata morta in casa. A lanciare l’allarme è stato il figlio che non la sentiva da qualche ora. Così nella giornata di sabato pomeriggio vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti in un appartamento in Passeggiata di Ripetta dove hanno trovato senza vita il magistrato Simonetta D’Alessandro, 58 anni, da qualche mese presidente della X Sezione penale del tribunale a piazzale Clodio, ma prima giudice per le ...

Trovata Morta a Roma la giudice originaria di Foggia Simonetta D'Alessandro : Nella Capitale, in cui si era trasferita dopo la carriera a Foggia, la D'Alessandro è stata GIP , giudice per le Indagini Preliminari, in molte inchieste: da Mafia Capitale ai clan di Ostia, dal caso ...

Simonetta D'Alessandro - giudice trovata Morta in casa/ Ultime notizie : autorizzò i 32 arresti nel clan Spada : Simonetta D'Alessandro, giudice trovata morta in casa: autorizzò i 32 arresti nel clan Spada. Le Ultime notizie: ipotesi malore, non sono stati trovati segni di effrazione o aggressione(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:02:00 GMT)

Morta in casa il giudice Simonetta D'Alessandro : autorizzò i 32 arresti nel clan Spada : Il magistrato Simonetta D'Alessandro trovata Morta in casa a Roma. Nella sua carriera ha seguito importantissime inchieste sulla criminalità organizzata e reati contro la Pubblica...

Trovata Morta in casa per un malore il giudice Simonetta D'Alessandro : autorizzò i 32 arresti nel clan Spada : Simonetta D'Alessandro , giudice di sezione al Tribunale di Roma è stata Trovata morta nella sua casa nel centro storico di Roma: in passato ha ricoperto il ruolo di gip occupandosi di importanti ...

Il giudice le dichiara «moglie l’una dell’altra» - anche se Beverly è Morta da tre mesi : Un giudice dello Utah ha dichiarato una 74enne sposata con la compagna tre mesi dopo che questa era morta. Il giudice Patrick Corum ha stabilito che Bonnie Foerster e Beverly Grossaint, deceduta in maggio a Salt Lake City a 82 anni, sono moglie una dell’altra, riconoscendo di fatto la loro unione. «Il giudice è venuto alla panca su cui ero seduta, mi ha abbracciata e ha detto: “Sì, sei sposata”» ha raccontato Bonnie alla Bbc. Il suo è il secondo ...

RITA BORSELLINO - Morta LA SORELLA DEL GIUDICE ANTIMAFIA PAOLO/ Ultime notizie - camera ardente allestita oggi : RITA BORSELLINO è MORTA a Palermo: addio alla SORELLA del GIUDICE PAOLO, trucidato dalla Mafia nella Strage di Via D'Amelio. Ultime notizie, sfidò nel 2005 Cuffaro per la Regione Sicilia(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 08:55:00 GMT)

Rita Borsellino - Morta la sorella del giudice antimafia Paolo/ Ultime notizie - Pietro Grasso : "Abbraccia..." : Rita Borsellino è morta a Palermo: addio alla sorella del giudice Paolo, trucidato dalla Mafia nella Strage di Via D'Amelio. Ultime notizie, sfidò nel 2005 Cuffaro per la Regione Sicilia(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 23:25:00 GMT)

RITA BORSELLINO - Morta LA SORELLA DEL GIUDICE ANTIMAFIA PAOLO/ Ultime notizie : gli esordi della sua battaglia : RITA BORSELLINO è MORTA a Palermo: addio alla SORELLA del GIUDICE PAOLO, trucidato dalla Mafia nella Strage di Via D'Amelio. Ultime notizie, sfidò nel 2005 Cuffaro per la Regione Sicilia(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 21:40:00 GMT)

Rita Borsellino - Morta a 73 anni la sorella del giudice Paolo : una vita contro la mafia - candidata del Pd : Nel 2006 aveva anche tentato la strada della politica, vincendo le primarie del centrosinistra e candidandosi contro il governatore uscente della Sicilia Totò Cuffaro , venendo però sconfitta ...

È Morta RITA BORSELLINO - SORELLA DEL GIUDICE PAOLO/ Ultime notizie - Mattarella "fu testimone dell'antimafia" : RITA BORSELLINO è MORTA a Palermo: addio alla SORELLA del GIUDICE PAOLO, trucidato dalla Mafia nella Strage di Via D'Amelio. Ultime notizie, sfidò nel 2005 Cuffaro per la Regione Sicilia(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 19:11:00 GMT)