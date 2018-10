Monte-Salemi | la coppia non decolla E il web se la prende con l' ex tronista

FARIBA TEHRANI - LA MADRE DI GIULIA SALEMI/ "È sempre stata innamorata di Francesco Monte" (Domenica Live) : FARIBA TEHRANI ospite a Domenica Live: la MADRE di GIULIA SALEMI ripercorre le tappe della sua vita di moglie e mamma in un Paese straniero. Infine il giudizio sulla figlia 23enne.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : Francesco Monte e Giulia Salemi si avvicinano : Giulia Salemi e Francesco Monte Sta nascendo del tenero tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Complice una serata in caverna organizzata dalla “Marchesa” Daniela del Secco di Aragona, i due concorrenti di Grande Fratello Vip 2018 hanno passato del tempo insieme e non si sono mai staccati l’uno dall’altra. Giulia, che non poteva stare con Francesco nella casa agiata per via della divisione in gruppi, ha riabbracciato contenta l’ex ...

Francesco Monte/ Tra Cecilia e Paola : poi si perde tra le braccia di Giulia Salemi… (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte nella Casa del Grande Fratello Vip, sta muovendo i primi “passettini” verso il cuore di Giulia Salemi. I due sono sempre più vicini anche se lei...(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 03:01:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte pensa a Cecilia mentre flirta con Giulia Salemi : «Sfido chiunque...» : Al Grande Fratello Vip 2018 Francesco Monte in questi giorni è il vero protagonista. Il suo flirt con bacio con Giulia Salemi , il giallo del bacio 'con la lingua' con Ivan Cattaneo e ora le ...

Fariba svela come mai tra Francesco Monte e Giulia Salemi non potrà mai nascere una storia : Fariba controcorrente svela perché fra Monte e Giulia non succederà nulla Se nella casa Giulia Salemi e Francesco Monte sono sempre più vicini (soprattutto per volere di lei), fuori Fariba Tehrani ha dichiarato che fra sua figlia e l’ex tronista non succederà niente. Una dichiarazione controcorrente che ha fatto un po’ discutere. “Giulia è sempre stata innamorata di Francesco Monte e sarebbero una bella coppia, ma non succederà nulla perché ...

VIDEO | GF Vip - Giulia Salemi e Francesco Monte : attrazione fatale in Caverna : Finalmente riuniti dagli autori dopo giorni di lontananza, l'influencer italo-persiana l'ex tronista si lasciano andare a...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi - insieme nella caverna - prime coccole. Guarda i VIDEO : Francesco Monte e Giulia Salemi, insieme nella caverna, stanno approfondendo la loro conoscenza con qualche atteggiamento che sembra ben più L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi, insieme nella caverna, prime coccole. Guarda i VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018/ Daytime che scotta - Francesco Monte su Giulia Salemi : “Mi piace!” : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte e Giulia Salemi, sta nascendo qualcosa? "Non potranno essere una coppia a causa di Cecilia Rodriguez!"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:29:00 GMT)

Francesco Monte/ Flirt con Giulia Salemi : "Paola Di Benedetto? Ecco cosa penso" (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte, Flirt con Giulia Salemi: l'ex tronista e l'influencer si stuzzicano a distanza. Scoppierà la passione nella casa del Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:50:00 GMT)

GF Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi : coccole e tenerezze in caverna : Cosa sta succedendo tra Francesco Monte e Giulia Salemi all'interno della casa del Grande Fratello Vip ? Se non si può ancora parlare di flirt, i due concorrenti si sono molto avvicinati: seppur ...

Gf Vip - Francesco Monte perde il pelo ma non il vizio : e si bacia - quasi - con la Salemi : Momenti di passione all'interno della casa del Grande Fratello Vip , dove Francesco Monte e Giulia Salemi sembrano sempre più vicini. I due si stavano scambiando effusioni e sembravano sul punto di ...

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi afferma “Francesco Monte mi piace - 5 minuti al giorno non mi bastano” : Giulia Salemi e Francesco Monte continuano ad avvicinarsi giorno dopo giorno. Amici da tempo, i due si sono ritrovati nella L'articolo Grande Fratello Vip: Giulia Salemi afferma “Francesco Monte mi piace, 5 minuti al giorno non mi bastano” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.