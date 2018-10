Mondiali Volley 2018 – I risultati della seconda fase

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Thailandia - le azzurre per ipotecare la Final Six. Sfida alla difesa asiatica : L’Italia continua a vincere ai Mondiali 2018 di Volley femminile, travolge qualsiasi avversaria che si trova davanti e lascia soltanto le briciole a chi si trova dall’altra parte della rete. La nostra Nazionale ha conquistato sei successi consecutivi e ora punta dritta alla qualificazione alla Final Six della rassegna iridata ma l’ingresso tra le magnifiche sei del Pianeta è ancora lontano, bisogna continuare a spingere e a ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il Brasile crolla con la Germania e rischia! Russia - Cina - Serbia e USA senza problemi - ok Italia : Oggi domenica 7 ottobre è incominciata la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Le 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gironi portandosi dietro tutti i risultati acquisiti fino a questo punto del torneo, ogni squadra affronta le quattro avversarie non incrociate in precedenza e le prime tre classificate accedono alla Final Six. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Italia-Thailandia - le avversarie delle azzurre ai raggi X. Pazienza e furbizia per aggirare l’ostacolo-difesa : Questi Mondiali non hanno certo badato a spese se si parla di sorprese. Qualche big finora è caduta nella trappola delle outsider come è accaduto oggi con il Brasile contro la Germania ma il risultato che forse più di tutti ha fatto clamore nella prima fase è stata la vittoria della Thailandia sulla Russia, condita poi da altre prestazioni di grande spessore della nazionale thailandese che l’hanno resa la sorpresa più scintillante della rassegna ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle partite di domani (8 ottobre). Programma - orari e tv : Lunedì 8 ottobre si disputano 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile, entriamo nel vivo della seconda fase della rassegna iridata e la lotta per accedere alla Final Six si preannuncia più agguerrita che mai. L’Italia scenderà in campo contro la Thailandia a caccia della settima vittoria consecutiva e per avvicinarsi alla terza fase, gli USA sono attesi dalla sfida non facile contro la Turchi di Guidetti mentre la Russia e ...

Volley - Mondiali femminili : l'Italia domina l'Azerbaigian 3-0 : Comincia con il piede giusto la seconda fase dei Mondiali in Giappone, l'ItalVolley regola facilmente l'Azerbaigian 3-0, è la sesta vittoria consecutiva delle azzurre.Era necessario continuare sulla scia delle prime 5 partite vinte a Sapporo ma le ragazze del ct Davide Mazzanti non deludono le attese, superando in tre rapidi set l'Azerbaigian. Una vittoria netta, figlia di una schiacciante superiorità in tutte le fasi di gioco e che lancia ...

Mondiali Volley 2018 – Italia super contro l’Azerbaigian : le parole di Mazzanti e delle protagoniste : Le parole delle protagoniste della sfida tra Italia e Azerbaigian dopo la splendida vittoria azzurra all’esordio nella seconda fase dei Mondiali di Volley 2018 La nazionale Italiana femminile ha aperto la seconda fase del Campionato Mondiale 2018 ottenendo il sesto successo consecutivo. In mattinata le azzurre hanno sconfitto agilmente l’Azerbaigian 3-0 (25-12, 25-19, 25-10). Le ragazze di Mazzanti si sono presentate in campo con lo ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia delle meraviglie - sei vittorie e Final Six vicine. Gioco avvolgente e grande carattere : Sei vittorie su sei partite giocate, 18 punti conquistati e un solo set perso. L’Italia continua ad aggiornare i propri record positivi ai Mondiali 2018 di Volley femminile e non si ferma davvero più, oggi la nostra Nazionale ha letteralmente surclassato l’Azerbaijan in appena 67 minuti di Gioco e ha confermato la propria imbattibilità in questa rassegna iridata. Dopo aver demolito la temibile Turchia di Giovanni Guidetti e la Cina ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Davide Mazzanti : “Vittoria fondamentale con l’Azerbaijan - continuiamo così per la terza fase” : L’Italia ha letteralmente demolito l’Azerbaijan con uno schiacciante 3-0 e ha conquistato la sesta vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley femminile. A Osaka (Giappone) la nostra Nazionale continua a volare, conferma la propria imbattibilità nella rassegna iridata e si avvicina ulteriormente alla qualificazione alla Final Six. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la FederVolley. Davide ...

Mondiali femminili volley : Italia-Azerbaijan 3-0 : La cronaca della partita Nel primo set, le azzurre si impongono sulle avversarie e siglano il primo break, con il punteggio di 8-3. Le Azere fanno qualche punto, ma l'Italia continua attaccare e con ...

Volley - Mondiali : 3-0 per le italiane contro l’Azerbaigian : Cristina ChirichellaOfelia MalinovSylvia NwakalorBeatrice ParrocchialeCarlotta CambiQueste ragazze italiane del Volley fanno sul serio: le azzurre, guidate dal coach Davide Mazzanti sono partite alla grande. Il girone iniziale l’hanno vinto e adesso, in questa seconda fase dei Mondiali ad Osaka, si sono aggiudicate pure la sesta partita con l’Azerbaigian. Nel primo e nel terzo set non c’è proprio stata gara: la prestazione di ...

Mondiali Volley - le azzurre battono anche l’Azerbaigian : sesta gara senza sconfitte : Si apre nel modo migliore la seconda fase del mondiale di volley per le azzurre del ct Davide Mazzanti. Nella prima gara del pool da 8 squadre, l’Italia supera con un netto 3-0 l’Azerbaigian (25-12, 25-19 e 25-10 i parziali). È la sesta vittoria consecutiva per il nostro team, ancora imbattuto. La miglior realizzatrice è Miriam Sylla, che segna 17 punti ed è la più prolifica schiacciatrice del torneo. Bene anche Cristina Chirichella ...

Volley - Mondiali femminili 2018. Italia a ‘forza 6’ - travolta anche l’Azerbaijan : L'Italia della pallavolo può esultare ancora grazie alle Azzurre di coach Mazzanti che hanno ottenuto il sesto successo consecutivo nella seconda fase dei Mondiali 2018 in Giappone. Primo nella 'pool F' con 18 punti e un solo set perso (contro la Cina): è questo lo score del 'sestetto tricolore' che avanza come una schiacciasassi e lunedì (ore 12.20 Italiane, considerato il fuso orario col Giappone) affronterà a Osaka la Thailandia nella seconda ...

Volley : Mondiali Femminili - l'Italia batte l'Azerbaijan - Top Six più vicina : LA CRONACA DEL MATCH- Sestetto titolare in campo. Mazzanti sceglie all'inizio le solite protagoniste. Malinov in palleggio, Egonu opposta, Sylla e Bosetti di banda, Chirichella e Danesi al centro, De ...

Volley : Mondiali Femminili - l'Italia con l'Azerbaijan firma la sesta vittoria : OSAKA, GIAPPONE,- Un successo netto, inequivocabile, contro un'avversaria che certo non è al nostro livello ma al quale abbiamo inferto una sonora lezione di pallavolo. L 'Italia ha travolto l' ...