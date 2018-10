Mondiali Para-Trap | splendidi risultati per l’Italia | gli azzurri chiudono la rassegna

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia si prepara verso Doha con un’amichevole in Germania. Le azzurre convocate per il collegiale : L’Italia intensifica la sua corsa verso i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale, prima dell’appuntamento più importante della stagione che metterà in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (destinati alle squadre che saliranno sul podio), scenderà in pedana sabato 13 ottobre per affrontare Germania, Francia e Svizzera nel quadrangolare in ...

Campionato Mondiali di para-trap - dal 4 al 6 ottobre in gara a Lonato i migliori atleti del mondo : Sulle linee di tiro internazionali del Trap Concaverde si disputerà il Campionato mondiale di tiro a volo, il primo in assoluto dedicato ai tiratori con disabilità fisiche Dopo il successo della prima coppa del mondo del settembre 2017 e l’undicesimo Campionato nazionale, disputatosi a giugno di quest’anno, il para trap torna a Lonato in veste iridata. Dal 4 al 6 ottobre, sulle linee di tiro internazionali del Trap Concaverde, si disputerà ...

Mondiali Volley 2018 – Zaytsev e l’addio di Juantorena : “fa sempre queste sparate - siete voi che non dovete fargli queste domande” : Zaytsev, l’addio di Juantorena e l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Volley 2018: le parole dello Zar dopo la sfida con la Polonia Italia out dai Mondiali di Volley 2018 già al primo set della sfida di ieri sera contro la Polonia. Gli azzurri nulla hanno potuto contro la loro tosta avversaria, che li ha messi in difficoltà sin dal primo minuto di gioco, eliminandoli dalla rassegna iridata. Ivan ...

LIVE Polonia-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : La Serbia completa l'opera - si scansa con la Polonia - 0-3 - e l'Italia prepara le ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Polonia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

Volley - Mondiali 2018 : i possibili gironi della terza fase. Italia e Brasile separate in Final Six - tutti gli scenari verso il sorteggio : Siamo arrivati al momento caldo dei Mondiali 2018 di Volley maschile, dopo due settimane di partite e di grande spettacolo in giro per l’Italia e la Bulgaria siamo giunti alla stretta Finale: le migliori sei squadre del Pianeta si sono qualificate per la terza fase della rassegna iridata che si giocherà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre e che spalancherà le porte sulle semiFinali e sulla Finale, in programma il prossimo ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Sara Morganti trionfa ancora nel paradressage! Storico bis d’oro per l’azzurra : Un bis d’oro che luccica più che mai. Sara Morganti ha scritto la storia del paradressage in Italia ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA). L’azzurra ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro della competizione, realizzando una prestazione sublime nella finale del freestyle, in cui è riuscita ad ergersi sul gradino più alto del podio con lo straordinario score di 78.867 punti per la sua Kur in ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Maurilio Vaccaro quinto nel para dressage - Italia in corsa per le medaglie nel volteggio : quinto posto e podio sfiorato per Maurilio Vaccaro nel paradressage ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). L’azzurro ha compiuto una prestazione superba in sella a Bonaire van de Mottelhoeve nel grado II, pagando però dazio ad un errore di grafico che lo ha costretto a chiudere con il 66%, alle spalle dei binomi che hanno conquistato le medaglie. A conquistare l’oro nel grado II è stata la danese Stinna Tange Kaastrup su ...

Triathlon - Mondiali Juniores 2018 : Csongor Lehmann e Cecilia Alavez vincono l’oro - nel paratriathlon Aschenza sfiora il bronzo : Nel corso del Gran Finale della World Cup di Triathlon 2018 in corso di svolgimento nella Gold Coast australiana, sono stati assegnati numerosi titoli nella nottata italiana, tra i quali quelli Juniores e quelli riservati al paraTriathlon. Per quanto riguarda la prova maschile Juniores la medaglia d’oro è andata all’ungherese Csongor Lehmann con il tempo finale di 52:49 davanti al francese Paul Goergethum a 23 secondi e al tedesco ...

Mondiali Pararowing – Daniele Stefanoni sul podio a Plovdiv : Canottaggio, Mondiali di Plovdiv. Il Pararowing sul podio mondiale con Daniele Stefanoni Le finali del Mondiale Assoluto di Plovdiv si sono aperte questa mattina con le gare del canottaggio Pararowing ed a salire sul podio, nella specialità del PR2 maschile, è stato Daniele Stefanoni che, dopo una gara dura e avvincente, in chiusura è salito sul podio vincendo la medaglia di bronzo. Una medaglia azzurra arrivata alle spalle ...

Rugby - il programma della Nazionale Italiana verso i Mondiali : il test match con la Russia completa la preparazione : La sfida agli ‘Orsi’ in maglia rossa, attualmente diciannovesima forza del ranking interNazionale World Rugby, cinque posizioni dietro agli Azzurri, sarà il secondo momento di verifica per la Nazionale Italiana Rugby L’ItalRugby di Conor O’Shea completa il proprio piano di avvicinamento alla Rugby World Cup giapponese del prossimo settembre con un Cattolica test match contro la Russia che si disputerà il 17 agosto su territorio ...

Mondiali - l'Italvolley saluta Roma e si prepara alla sfida contro il Belgio dell'ex Anastasi : 'Firenze stiamo arrivando. Il viaggio continua!'. l'Italvolley saluta Roma portandosi dietro un bagaglio pieno di emozioni e ora la sfida mondiale si sposta in Toscana per inseguire il sogno iridato. ...