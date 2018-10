Mondiali femminili | Italia-Azerbaigian 3-0 Sesto acuto delle Azzurre | la Final Six è

Volley : Mondiali femminili - l'Italia con l'Azerbaijan firma la sesta vittoria : OSAKA, GIAPPONE,- Un successo netto, inequivocabile, contro un'avversaria che certo non è al nostro livello ma al quale abbiamo inferto una sonora lezione di pallavolo. L 'Italia ha travolto l' ...

Volley : Mondiali femminili - ultima giornata : l'Italia chiude prima nella Pool B : 1A FASE - RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA 5A giornata- Pool A, Yokohama 4 ottobre: Olanda-Messico 3-0, 25-19, 25-14, 25-16,; Camerun-Argentina 0-3, 22-25, 20-25, 12-25,; Germania-Giappone 0-3, 25-27, 20-...

Volley : Mondiali femminili - super-Italia - la Cina è domata : LA CRONACA DEL MATCH- Italia in campo con il sestetto più affidabile Malinov in regia, Egonu opposto, Bosetti e Sylla di banda, Danesi e Chirichella centrali, De Gennaro libero. La Cina è forte, ci ...

Volley - Mondiali femminili : Italia schiacciasassi - demolita anche la Turchia : Quarta vittoria consecutiva dell'Italia ai Mondiali di Volley in giappone, 12 punti e zero set persi, avversarie schiantate 3-0 (25-19; 25-21; 25-12) in poco più di un'ora e classifica della 'pool b' che sorride alle azzurre reduci da altrettanti successi di rilievo contro Bulgaria, Canada e Cuba. Domani nell’ultima giornata della prima fase le azzurre affronteranno le campionesse olimpiche della Cina (gara in programma alle ore 12.20, diretta ...