Mondiale Rally - Galles | vittoria di forza per Sébastien Ogier

Rally Galles 2018 : Sebastien Ogier non sbaglia e va a riaprire il Mondiale con 7 punti di distacco da Neuville : Il Rally del Galles 2018 va al campione del mondo in carica Sebastien Ogier (Ford Fiesta) che, dopo essere volato al comando nella giornata di ieri dopo i guai di Ott Tanak, oggi ha gestito con grande sapienza il percorso, rispondendo all’attacco di Jari-Matti Latvala, ed andando a cogliere un successo globale di importanza indicibile. A questo punto, con due sole prove da disputare (Spagna e Australia) Ogier si riporta a sole 7 lunghezze ...

Rally del Galles - Mondiale 2018 : programma - orari e tv : Mancano solamente tre appuntamenti al termine del Mondiale Rally 2018, ed il Rally del Galles sarà quanto mai importante in un campionato che, ormai, vede tre piloti pronti a tutti per contendersi il titolo. Davanti a tutti in classifica rimane sempre Thierry Neuville con 177, ma Ott Tanak, grazie a tre successi consecutivi, si è portato a quota 164, superando Sebastien Ogier a quota 154. Tutto è ancora in bilico ed in palio e lo scenario del ...

Mondiale Rally - Ogier nuovo pilota Citroën dal 2019 : Colpo di mercato della Citroën per il Mondiale Rally: nel 2019, i cinque volte campioni del mondo - Sébastien Ogier e Julien Ingrassia - guideranno per il costruttore francese.Ritorno alle origini. Missione compiuta per Pierre Budar che è riuscito a riportare Ogier in Citroën dopo 6 anni. Sono davvero entusiasta allidea di affrontare questa nuova sfida con Citroën, non vedo lora! Non ho mai dimenticato che questo è il team che mi ha dato ...

Mondiale Rally - Turchia : doppietta della Toyota - vince Tänak : La Toyota ha ottenuto uninaspettata doppietta nel Rally di Turchia. Dopo linizio claudicante, il costruttore giapponese si è fatto largo approfittando anche del forfait degli altri protagonisti del Mondiale. La classifica finale vede così trionfare Ott Tänak per la terza corsa consecutiva. Lestone ha tagliato il traguardo davanti al compagno di squadra Jari-Matti Latvala e alla Hyundai di Hayden Paddon.Hyundai, weekend agrodolce. Se da una parte ...

Rally Turchia 2018 : Neuville proverà a difendere la leadership del Mondiale da Ogier e Tanak : Il Mondiale Rally 2018 si trasferisce in Turchia per la decima gara della stagione che si disputerà nelle regioni del sud ovest turco dal 13 al 16 settembre. L’ultima volta che si è svolto un Rally di Turchia valido per il WRC risale a otto anni fa, nel 2010. Proprio per questo motivo per i team sarà una vera sfida, dato che molti riferimenti e dati verranno scoperti sul momento. Il terreno pietroso e ricco di sconnessioni metterà a dura ...

Rally Germania 2018 - Ott Tanak vince sull’asfalto tedesco. Neuville secondo si avvicina al Mondiale : Ott Tanak ha vinto il Rally di Germania 2018 ottenendo così la seconda vittoria consecutiva nel Mondiale dopo quella firmata in Finlandia e confermando la propria supremazia sull’asfalto tedesco (aveva festeggiato anche l’anno scorso). L’estone della Toyota si è imposto a sorpresa (basti pensare che la Yaris non aveva mai vinto su questo fondo da quanto è rientrata nel WRC) dominando letteralmente l’intero fine settimana ...

