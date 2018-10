Miopia in forte aumento soprattutto tra i giovani

ilgiornale

(Di domenica 7 ottobre 2018)intra i più, ben due ragazzi su dieci ne soffrono già a 15 anni. Nel nostro Paese sono 15 milioni le persone colpite da. Questa patologia può portare diversi disturbi, come unmal di testa, un continuo bisogno di strizzare gli occhi o anche un fastidio durante l"esposizione alla luce. Anche internet ha la sua parte di colpa. Troppe ore passate davanti al computer o allo smartphone possono peggiorare la situazione. Basterebbe prestare più attenzione per cercare di limitare i danni visivi. Durante la Giornata Mondiale della Vista, in programma l"11 ottobre, l"obiettivo degli organizzatori è proprio quello di ricordare quanto la vista sia importante per ogni individuo e come cercare di salvaguardarla. I dati dell"Organizzazione Mondiale della sanità, Oms, parlano di 253 milioni di disabili visivi sulla Terra, 217 milioni sarebbero ipovedenti e 36 ...