“Mio nonno Jonas Noreika non fu eroe anti-Urss : massacrò ebrei”/ Lituania - ‘generale Tempesta’ aiutò nazisti : Lituania, la nipote svela: "mio nonno Jonas Noreika non fu un eroe nazionale anti-Urss, massacrò gli ebrei e aiutò i nazisti durante l'occupazione". Il retroscena che cambia la storia(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:43:00 GMT)

Little Tony - la figlia Cristiana Ciacci/ "Mio padre - un nonno rock : stravedeva per i suoi nipoti" : Little Tony, la figlia Cristiana Ciacci. Ultime notizie, la sua intervista a Storie Italiane: "Mio padre, un nonno rock: stravedeva per i suoi nipoti"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:06:00 GMT)

Mondiali ciclismo 2018 – Nibali non nasconde la sua delusione : “avrei voluto dedicare la vittoria a Scarponi e a Mio nonno” : La delusione di Nibali dopo la gara in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck: le parole del messinese della Bahrain Merida Alejandro Valverde è il nuovo campione del mondo di ciclismo: Peter Sagan ha voluto incoronare il nuovo re personalmente, cedendogli lo scettro e mettendogli al collo la medaglia d’oro sul podio di Innsbruck. Giornata soddisfacente a metà in casa Italia: Gianni Moscon è stato il miglior ...

Bud Spencer : la sua vita diventa un film/ Il nipote Alessandro : "Mio nonno nei film era quello di sempre" : La vita di Bud Spencer diventa un film. All'interno della manifestazione Terni Pop film Fest, Carlo Pedersoli è stato ampiamente commemorato. Ne parlano i figli Diamante e Giuseppe.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:56:00 GMT)

Bagnino salva bimba di 11 anni - il papà e il nonno. La mamma su Fb : 'Simone - sei il Mio eroe...' : di Simone Pierini 'Sei il mio eroe figlio mio, sei un ragazzo speciale, sei il mio orgoglio. Mi raccomando sii prudente la vita è un dono prezioso' . Un post commovente, scritto dalla mamma di Simone ...

Bagnino salva bimba di 11 anni papà e nonno. La mamma su Facebook : 'Simone - sei il Mio eroe...' : 'Sei il mio eroe figlio mio, sei un ragazzo speciale, sei il mio orgoglio. Mi raccomando sii prudente la vita è un dono prezioso' . Un post commovente, scritto dalla mamma di Simone Iudica , il ...

Jasmine Carrisi non seguirà le orme di mamma e papà : 'Voglio essere come Mio nonno' : Jasmine Carrisi, 17 anni, figlia Al Bano e Loredana Lecciso, non seguirà le orme del padre e della madre nel mondo della canzone, della tv e dello spettacolo. Il suo sogno è seguire invece la strada del nonno materno Fulvio, ex pediatra. 'Mi piacerebbe fare, in un altro modo, quello che ha fatto lui, cioè ...

Alessia Cammarota - grave lutto : "È morto Mio nonno"/ L'unione con Aldo è più forte che mai : Uomini e Donne, grave lutto per l'ex corteggiatrice Alessia Cammarota. È venuto a mancare suo nonno: lascia Catania per volare a Napoli per i funerali. Il dolore del web(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:49:00 GMT)

ALESSIA CAMMAROTA - "È MORTO Mio NONNO" / Grave lutto - Uomini e Donne : “l’ultimo saluto…” : Uomini e Donne, Grave lutto per l'ex corteggiatrice ALESSIA CAMMAROTA. È venuto a mancare suo nonno: lascia Catania per volare a Napoli per i funerali. Il dolore del web(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 09:10:00 GMT)

Mussolini : «Salvini e Mio nonno». Palazzo - vota il peggio della settimana : «Sa cosa aveva in comune con Matteo? La capacità di ascoltare la gente». E poi le esternazioni del ministro Fontana sui vaccini (dieci sono troppi...) quelle di Di Maio sulla lezione di Marcinelle (non dobbiamo emigrare) e tanto altro ancora. Come sempre le sparate non sono mancate . Scegliete la vostra preferita Fontana: "10 vaccini sono troppi ma non sono un medico". E la Rete si scatena "

Mussolini : «Salvini è come Mio nonno». Palazzo - vota il peggio della settimana : E poi le esternazioni del ministro Fontana sui vaccini (dieci sono troppi...) quelle di Di Maio sulla lezione di Marcinelle (non dobbiamo emigrare) e tanto altro ancora. come sempre le sparate non sono mancate . Scegliete la vostra preferita Fontana: "10 vaccini sono troppi ma non sono un medico". E la Rete si scatena "