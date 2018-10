Mimmo Rotella in 10 opere

wired

(Di domenica 7 ottobre 2018) Una pelliccia di visone, 1958Cinemascope, 1962Marylin, 1963Marlene, 1964Chiquita, 1979 La tigre ci guarda, 1990 A love in Casablanca, 1990Fetish, 1999Speak Up, 1999Modi, 2003Se il senso dell’intera produzione artistica dipotesse essere racchiuso in un’unica parola, questa sarebbe sicuramente décollage, tecnica artistica di cui fu uno tra i primi sperimentatori a metà del ‘900. Si tratta di un procedimento opposto al collage: da un oggetto artistico, che il più delle volte, per, era rappresentato da un manifesto pubblicitario, si staccano parti e brandelli, decostruendo – e perciò, ricostruendo – significante e significato. Un’azione sistematica, ripetitiva, lacerante ed esplicativa che rappresentava una critica alla società fondata sul mito del consumismo. La decostruzione dei manifesti, oggetti-feticcio di tutta la sua ...