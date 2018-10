Milano | ragazza insegue e fa arrestare ladro seriale di motociclette

Milano - offre lavoro da bandate : 39enne segrega e violenta una ragazza : È accusato di aver segregato, picchiato e violentato una ragazza che aveva adescato su Facebook e attirato a Milano con la scusa di un lavoro come badante. I militari di Corsico (Milano) hanno fermato ieri a Pero un cittadino romeno di 39 anni. La vicenda risale ad alcune settimane fa. L’uomo avrebbe contattato la vittima, cittadina italiana, fingendosi una donna in cerca di una badante e facendola venire a Milano. Poi con la scusa di portarla a ...

Milano - ragazza violentata da un tassista abusivo. Doveva accompagnarla a casa dopo la discoteca : Sequestrata con la scusa di riaccompagnarla a casa dopo la discoteca, potata nella sua abitazione di Corsico, appena fuori Milano, e violentata. Così una ragazza del capoluogo lombardo è rimasta vittima della violenza di un tassista abusivo che avrebbe dovuto riportarla a casa dopo una serata in un locale della città. L’uomo, di origine marocchina, è stato rintracciato dai Carabinieri e arrestato con l’accusa di violenza sessuale, ...

Milano - tenta di violentare una ragazza in stazione ma lei usa lo spray al peperoncino e riesce a fuggire : arrestato. Il video : Venti luglio, stazione di Porta Garibaldi, a Milano. Poco prima delle 5 una ragazza di 25 anni, di ritorno dal turno notturno di lavoro, viene avvicinata da un 31enne nigeriano. In un primo momento l’uomo la blocca e la palpeggia ma desiste dal continuare per la presenza di alcuni passanti. Poco dopo, però, insegue la ragazza per continuare a molestare, ma lei estrae dalla borsa lo spray urticante e colpendolo sul viso riesce a fuggire. ...

