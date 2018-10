Milano Parco delle Favole di Affori dedicato a Luciana Cella Guffanti

Parco Valentino 2019 si presenta a Milano con conferme e novità : Una Milano baciata dal sole e il Castello Sforzesco sono stato la cornice della presenta zione della quinta edizione di Parco Valentino Salone Auto Torino, che tornerà dal 19 al 23 giugno 2019 con tutte le carte per confermare e rilanciare i successi di quelal di quest’anno che ha visto oltre 700.000 visitatori durante i 5 […] L'articolo Parco Valentino 2019 si presenta a Milano con conferme e novità sembra essere il primo su ...

Milano . Municipio 5 : domani Rugby al parco : L’Associazione “Città di Opera A.S.D.” organizza un evento con il patrocinio del Municipio 5. In programma per domani c’è l’iniziativa

Milano : inaugurato nuovo Parco della Torre in Bicocca : Milano , 28 set. (AdnKronos) - Una grande area giochi, un’area cani, un campo da basket, uno skate park e oltre 170 alberi: inaugurato offi il nuovo Parco della Torre nel quartiere Bicocca nell’ambito della Milano Green Week, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala. "Il quartiere Bicocca – afferma Sa

Milano : Salvini - intervento massiccio e risolutivo su parco Rogoredo (2) : (AdnKronos) - "Regione Lombardia - ha fatto sapere ancora Salvini - mi ha segnalato un'altra criticità su cui lavoreremo per avere un intervento straordinario di forze dell'ordine. Attendo che la Regione mi indichi le tre o quattro linee ferroviarie di Trenord a più alta pericolosità. Se mi viene da

Milano : Salvini - intervento massiccio e risolutivo su parco Rogoredo : Milano , 28 set. (AdnKronos) - Prevenzione e lotta allo spaccio di stupefacenti, soprattutto vicino alle scuole, lotta alle infiltrazioni mafiose, sicurezza sui convogli Trenord tra i temi affrontati oggi dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura a Milano . "Abbiamo approvato

Milano - doppio stupro al parco Ora è caccia al "mostro seriale" : In poche ore due aggressioni nella stessa zona. A Milano scatta l'allarme nella zona della Comasina. La polizia sarebbe sulle tracce di un individuo che per ben due volte avrebbe prima rapinato e poi violentato due donne. La dinamica di quanto accaduto sarebbe legata anche all'omicidio di marilena Negri, la donna assassinata nel parco di Villa Litta ad Affori. A quanto pare l'aggressore avrebbe prima rapinato una 70enne per poi violentarla. ...