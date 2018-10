Milan | l' ultimo atto della famiglia Berlusconi

Accadde oggi - 2 ottobre 2010 : ultimo gol di Pirlo con il Milan : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per Andrea Pirlo, il centrocampista da poco ha appeso le scarpette al chiodo. Il 2 ottobre 2010 il Milan espugna lo stadio Tardini di Parma, grande protagonista proprio Pirlo autore di una rete pazzesca, l’ultima con la maglia rossonera. Tiro da 38 metri e pallone all’incrocio dei pali. Una delle tante perle del fuoriclasse ...

Primavera - la Juve batte il Milan 4-3 all'ultimo respiro : TORINO - Dopo i tre successi ottenuti negli ultimi dieci giorni, 1-0 alla Sampdoria e 2-0 a Cagliari , inframezzati dall'1-0 di Valencia in Youth League ,, la Juventus Primavera ospita il Milan tra le ...

DAVID CROSBY/ Il concerto di Milano : ruggito e poesia dell’ultimo hippie : Due date italiane, cominciando da quella di due sere fa, per la leggenda della West Coast DAVID CROSBY, in magnifica forma nonostante i 77 anni. WALTER MUTO(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 07:12:00 GMT)DAVID CROSBY/ "Lighthouse": tra la West Coast e gli Snarky PuppyCROSBY & NASH/ Come se il tempo si fosse fermato

Biglietti e scaletta di Laura Pausini a Milano l’11 settembre - penultimo concerto al Forum di Assago : Laura Pausini a Milano stasera, martedì 11 settembre, terrà il terzo dei concerti in programma al Mediolanum Forum di Assago nell'ambito della sua tournée mondiale per Fatti Sentire. Il successo dell'ultimo disco di inediti pubblicato da Laura Pausini continua anche live: dopo i due eventi speciali al Circo Massimo di Roma a luglio, anteprime della tournée in tutto il mondo, la cantante di Solarolo ha fatto il suo debutto sul palco del ...

Ida e Riccardo stanno ancora insieme : l’ultimo avvistamento a Milano : Trono Over, Uomini e Donne: Ida e Riccardo non si sono lasciati Ida e Riccardo sono tornati al Trono Over di Uomini e Donne dopo l’esperienza a Temptation Island. La Platano ha ammesso nel corso della prima puntata della nuova edizione di avere alcuni problemi con Guarnieri. Ma, di fatto, i due stanno ancora insieme. […] L'articolo Ida e Riccardo stanno ancora insieme: l’ultimo avvistamento a Milano proviene da Gossip e Tv.

Subito tante emozioni per la terza giornata di Serie A : il Milan sconfigge la Roma per 2-1 all’ultimo respiro : Inizio di terza giornata di campionato di Serie A ricco di emozioni: il Milan ha la meglio sulla Roma di Di Francesco, che viene sconfitta per 2-1 all’ultimo respiro, con Patrick Cutrone che segna al 95° minuto la rete decisiva. E’ stata una partita spettacolare e ricca di avvenimenti, con un primo tempo che vede il Milan dominare, con il gol del vantaggio firmato Kessié meritato. Nel secondo tempo succede di tutto: pareggio Roma con Fazio, ...

Boom Boom Cutrone - il Milan all’ultimo respiro contro la Roma : l’attaccante segna sempre - beffa per Di Francesco [FOTO e VIDEO] : 1/24 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Milan-Roma 2-1 : Cutrone regala il successo ai rossoneri all’ultimo secondo : Risultato Milan-Roma 2-1 90+5′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL MILAN! Cutrone regala IL successo AI rossoneri CON UN GOL ALLO SCADERE DEL QUINTO DI RECUPERO! 90+2′ – Roma pericolosa in questi ultimi minuti con Dzeko. La conclusione del bosniaco finisce però a lato. 90′ – Cinque minuti di recupero. 85′ – Corner Milan e palla per Suso, che tenta la conclusione di sinistro dal limite dell’area. Olsen non si ...

Giovane musicista Milanese muore in un incidente. L'ultimo messaggio della fidanzata - mai visualizzato : Federico Soffientini, un musicista laureato al conservatorio 'Giuseppe Verdi', è morto ieri notte in un tragico incidente in val Brembana sulla statale 470. Il Giovane, 26enne, viaggiava a bordo della ...

Milano. Successo per Estate sforzesca : stasera ultimo appuntamento : Si chiude questa sera. E’ l’ultimo dei 75 appuntamenti in cartellone che vede sul palco del Castello alle ore 21

Pronto l'ultimo assalto a Modric e Milinkovic E al Milan arriva Laxalt : Ancora poche ore e calerà il sipario sul calciomercato. Fino a stasera alle 20 c'è la possibilità di qualche colpo last-minute per le squadre di serie A, che hanno già speso complessivamente un ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - ecco il nome dell’ultimo colpo : visite mediche programmate : Calciomercato Milan – Il Milan ha portato avanti una campagna acquisti veramente importante, l’obiettivo è chiudere con la ciliegina sulla torta, l’arrivo di un centrocampista. Per la giornata di domani sono state programmate le visite mediche, il nome è top secret ma nelle ultime ore sono circolate numerose voci. Impossibile l’arrivo di Milinkovic-Savic dalla Lazio, molto difficile quello di Rabiot del Psg, per ...