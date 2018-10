Milan | Kessie l' indispensabile ora studia da Desailly

Gazzetta Sassuolo-Milan - le pagelle : Suso incontenibile - Kessié top : Lo si deve anche a uno strepitoso Gianluigi Donnarumma , come sottolinea La Gazzetta dello Sport nelle sue pagelle: 'Il meglio lo fa su Di Francesco, che arriva davanti in solitudine: era ancora 0-0, ...

Kessie - Castillejo e doppio Suso : il Milan ritrova la vittoria : In una notte il Milan di Gattuso ritrova la vittoria dopo tre pareggi. Lo fa con grande autorevolezza ridimensionando un

Il Milan serve il poker al Sassuolo : 1-4 siglato Kessie-Suso-Castillejo : Il Milan di Gennaro Gattuso dà una prova di forza e si rialza dopo una serie di risultati non positivi. I rossoneri hanno espugnato per 4-1 il campo del Sassuolo di Roberto De Zerbi frutto delle reti ...

Sassuolo-Milan 1-4 - i rossoneri tornano al successo in Serie A : splendido gol di Kessié - poi Suso e Castillejo : Il Milan ha sconfitto il Sassuolo per 4-1 nel posticipo serale valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. I ragazzi di Gattuso hanno trovato la seconda vittoria in campionato e salgono in decima posizione in classifica con 9 punti a referto ma devono ancora recuperare la partita col Genoa, mentre il Sassuolo rimane in quinta piazza e non riesce così a rimanere la solitaria inseguitrice della capolista Juventus (ora i Campioni ...

Milan - Kessie : 'Ecco come si difende adesso' : Franck Kessie, centrocampista del Milan, è intervenuto al termine del primo tempo col Sassuolo. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: come si difende adesso? 'Sì il nostro problema è proprio questo, prima andiamo in vantaggio e poi subiamo la rimonta. Ora conta soltanto vincere, dobbiamo rimanere dietro e difendere questo ...

VIDEO Gol meraviglioso di Kessié in Sassuolo-Milan : pirotecnico coast to coast del rossonero : Franck Kessié ha segnato un gol meraviglioso in Sassuolo-Milan, match valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. Il rossonero è infatti partita dalla sua trequarti e si è reso protagonista di uno stupendo coast to coast concluso con un tiro preciso che ha portato i lombardi in vantaggio. Di seguito il VIDEO del gol di Kessié in Sassuolo-Milan 0-1. Leggo critiche eccessive sulla fase difensiva del Sassuolo in occasione del ...

Gol Kessie : coast to coast dell’ivoriano - 1-0 Milan [VIDEO] : Gol Kessie – Il Milan sblocca il risultato al Mapei Stadium. I rossoneri partono in contropiede con Kessie che, dopo aver vinto un contrasto con Locatelli, parte in percussione fino al limite dell’area neroverde, da dove fa partire un sinistro su cui Consigli non può arrivare. #SassuoloMilan 0-1 #SerieATim pic.twitter.com/pQnJRQg6KV — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 30 settembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB ...

Milan in vantaggio - il Sassuolo spiazzato dalla rete di Kessie [VIDEO] : Che guaio per il Sassuolo, la difesa sbaglia e Kessie ne approfitta: contropiede impeccabile con rete per i rossoneri Sta per terminare il primo tempo del posticipo della settima giornata di Serie A, tra Sassuolo e Milan. I padroni di casa vorranno cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Gattuso, a caccia di 3 preziosissimi punti. Il Sassuolo, quarto in classifica, è una brutta gatta da pelare per i rossoneri, che però ...

DIRETTA/ Sassuolo-Milan (risultato live 0-1) streaming video e tv : monologo di Kessié - rossoneri in vantaggio! : DIRETTA Sassuolo Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Mapei Stadium per la settima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 21:09:00 GMT)

Diretta/ Milan-Atalanta (risultato live 1-0) streaming video Sky : Pasalic e Kessié non trovano il gol : Diretta Milan Atalanta, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 18:40:00 GMT)

Serie A - Kessié : 'Milan - dobbiamo andare in Champions League' : Siamo pronti a dare tutto - ha esordito Kessi a Sky Sport - per qualificarci in Champions League, è il nostro obiettivo. Gattuso? Una grande persona prima che un grande allenatore. Lui è davvero ...

Milan - Kessie : "Con Higuain mentalità vincente. Sogniamo la Champions" : 'Gattuso è un grande allenatore, è molto bravo a motivare i giocatori. Fa sempre allenamento con la stessa intensità e in campo si vede'. Frank Kessie non risparmia elogi verso il proprio tecnico. ...

Milan - Kessie : "Col Higuain mentalità vincente. Sogniamo la Champions" : 'Gattuso è un grande allenatore, è molto bravo a motivare i giocatori. Fa sempre allenamento con la stessa intensità e in campo si vede'. Frank Kessie non risparmia elogi verso il proprio tecnico. ...

Milan - Kessié in esclusiva su Sky : 'Obiettivo Champions - Higuain fondamentale per noi' : Ora il Milan e l'Obiettivo Champions, Kessié ne ha parlato in esclusiva su Sky Sport . La Champions è il vostro obiettivo? "Dobbiamo dare tutto per andare in Champions. E' l'Obiettivo della ...