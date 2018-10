Milan Games Week | il presente dei videogiochi è un mosaico di esperienze

Milan Games Week - Marco Massarutto di “Kunos Simulazioni” racconta lo sviluppo di Assetto Corsa Competizione : Alla Milan Games Week 2018 abbiamo intervistato Marco Massarutto di Kunos Simulazioni, lo studio italiano con sede a Vallelunga divenuto celebre alcuni anni fa grazie ad Assetto Corsa, videogioco di corse automobilistiche simulativo, ed attualmente a lavoro sul suo seguito Assetto Corsa Competizione. Assetto Corsa Competizione nasce in collaborazione con la Blancpain GT Series, campionato dedicato alle vetture di categoria GT3, soddisfacendo ...

Milano Games Week - boom di sponsor per i tornei di eSport : Sono sempre di più i brand interessati al mondo dei tornei di eSports, come dimostra anche la Milano Games Week che prende il via oggi. L'articolo Milano Games Week, boom di sponsor per i tornei di eSport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Al via Milan Games Week 2018 : tutti gli ospiti attesi : ... il sabato e la domenica dalle 14.00 alle 16.00 sarà la volta degli Autogol e la domenica dalle 13.00 alle 14.00 di "105 WAG" " il programma sul mondo gaming esports " condotto da Bryan con Pier ...

Prezzo biglietti Milan Games Week 2018 con programma - ospiti - giochi e come arrivare : Milan Games Week 2018 è ufficialmente iniziata, siamo all'ottava edizione della più importante manifestazione dedicata ai videogiochi in Italia. L’appuntamento per tutti gli appassionati dei videogiochi è a Milano da oggi venerdì 5 a domenica 7 ottobre dalle ore 9 alle ore 19. La Milan Games Week la terza manifestazione più importante d’Europa dedicata al gaming. Quest’anno sono attesi presso i padiglioni della Fiera Milano Rho circa 150 mila ...

Ospiti e anteprime : cosa c'è da aspettarsi dalla Milan Games Week : Più spazio alla tecno-nostalgia e agli e-sport, oltre 30 anteprime per il mercato italiano e un'area di 35.000 metri quadrati. L'ottava edizione della Milan Games Week è pronta. Si terrà dal 5 al 7 ottobre a alla Fiera Milano Rho. È promossa da Aesvi, l'Associazione editori e sviluppatori di videogiochi italiana, e organizzato da Fandango Club. Ecco cosa troveranno gli appassionati del settore. Le ...

Milan Games Week : ASUS Republic of Gamers annuncia una presenza come indiscussa protagonista : Cernusco sul Naviglio, 4 ottobre 2018 – L’ottava edizione di Milan Games Week, l’evento più atteso dell’anno da videogiocatori e appassionati di videogame, in programma a Milano dal 5 al 7 ottobre presso Fiera Milano Rho, ospiterà la più ampia gamma di proposte ASUS Republic of Gamers (ROG) dedicate al mondo del gaming, tra cui spiccano diverse anteprime per l’Italia a cominciare dalla prima apparizione per il ...

Ospiti e anteprime : cosa c'è da aspettarsi dalla Milan Games Week : Più spazio alla tecno-nostalgia e agli e-sport, oltre 30 anteprime per il mercato italiano e un'area di 35.000 metri quadrati. L'ottava edizione della Milan Games Week è pronta. Si terrà dal 5 al 7 ottobre a alla Fiera Milano Rho. È promossa da Aesvi, l'Associazione editori e sviluppatori di videogiochi italiana, e organizzato da Fandango Club. Ecco cosa troveranno gli appassionati del settore. Le ...

Milano Games Week 2018 - cosa aspettarsi dalla fiera dei videogame : Come per esempio Forza Horizon 4 , il videogame legato al mondo dei motori, e il videogioco d'avventura Ori and the Will of the Wisps, giocabile per la prima volta in anteprima nel nostro Paese. ...

Milan Games Week 2018 : programma - orari e come arrivare : Milano torna ad essere la capitale italiana dei videogiochi per il Weekend della Milan Games Week (dal 5 al 7 ottobre, aperta dalle ore 9 alle ore 19), giunta all’ottava edizione e pronta a richiamare decine di migliaia di appassionati da tutta Italia per la terza manifestazione più importante d’Europa dedicata al gaming. Anche quest’anno la fiera punta a rompere i record messi a segno nel 2017 quando accolse ben 148mila ...

MSI partner di 101HW e Bethesda alla Milan Games Week 2018 : MSI annuncia che le proprie soluzioni gaming saranno presenti alla Milan Games Week 2018 anche presso lo stand di 101HW ed Event Horizon School (pad. 8 stand L01).Saranno, infatti, ben 10 le postazioni dell'area e-sport firmate MSI e saranno composte dai performanti PC Aegis 3, dai display curvi per il gaming della serie Optix MAG24C e da un set di periferiche, che includerà le cuffie DS501, la tastiera Vigor GK40 e il mouse Clutch ...

Nintendo e Intentions insieme alla Milan Games Week 2018 : design e videogiochi si incontrano : La Milan Games Week 2018 torna anche quest'anno a scaldare l'autunno meneghino: dal 5 al 7 ottobre, presso Fiera Milano Rho, saranno tre giorni interamente dedicati al fantastico mondo dei videogiochi anche grazie a una interessante iniziativa che unisce Nintendo e Intentions. Scopriamola nel comunicato ufficiale:Nintendo, azienda chiave nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, sarà uno dei protagonisti di questa ottava ...

Milan Games Week : alla ESL Arena in scena Starcraft II - Rainbow Six Siege e GranTurismo Sport : La Milan Games Week 2018 si prepara ad offrire 3 giorni intensi per gli appassionati di eSport con un calendario ancora più fitto rispetto allo scorso anno: all’interno del Radio 105 MGW ESportSHOW farà il suo debutto la ESL Arena, un’area allestita da Progaming Italia in collaborazione con Vodafone dedicata ai videogiochi competitivi dominata da un palco da 30 metri, che si affiancherà alla PG Arena di PG ESports al suo ritorno dopo ...

In occasione della Milan Games Week 2018 arriva l'app Experience PlayStation : Milan Games Week è ormai alle porte e per l'importante occasione Sony Interactive Entertainment mette a disposizione del pubblico l'esclusiva App "Experience PlayStation", pensata per i numerosi videogiocatori e appassionati presenti in fiera. Scaricabile da Play Store (Android) e Apple Store (IOS), l'app permetterà di evitare lunghe attese, prenotando la propria prova di gioco per Days Gone e per i contenuti PlayStation VR, tra i quali ASTRO ...

TIM protagonista alla Milan Games Week con la finale del torneo “TIM Asphalt 9 : Legends” e i Mates : Manca sempre meno alla Milan Games Week 2018, la più importante manifestazione italiana del gaming che si terrà alla Fiera di Milano Rho dal 5 al 7 ottobre.Come afferma il comunicato stampa ricevuto oggi, quest'anno la fiera farà da palcoscenico per la finale di TIM Asphalt 9: Legends, torneo mobile lanciato lo scorso settembre da TIM in collaborazione con Gameloft. Con questa iniziativa TIM si propone come protagonista nel mondo del gioco ...