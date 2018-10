Milan-Chievo | Higuain segna | ' tamponamento' in curva VIDEO

Higuain dopo Milan-Chievo : 'Suso giocatore eccezionale - qui sono felicissimo' : Soddisfatto a fine gara, il Pipita ha parlato così ai microfoni di Sky Sport. giocatore simbolo Pienamente inserito nel contesto rossonero, Higuan ha parlato dell'importanza che riveste per la ...

Milan-Chievo 3-1 - Higuain scatenato. Il tabellino : Seconda vittoria consecutiva in campionato per i rossoneri che adesso volano a 12 punti in classifica

Furia Higuain a San Siro. Il Milan domina e batte il Chievo 3-1 : È sempre più il Milan di Gonzalo Higuain . Una doppietta del Pipita e un gol di Bonaventura consentono ai rossoneri di battere agevolmente il Chievo a San Siro per 3-1 . Una partita a senso unico, ...

Super Higuain - il Milan spazza via il Chievo. Tonelli acuisce la crisi dell'Atalanta : Atalanta-Samp 0-1, cronaca e tabellino Milan-Chievo 3-1, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Milan-Chievo 3-1 - il Diavolo passeggia con Higuain Fiorentina ko con la Lazio : 1-0 La Samp batte l’Atalanta : 0-1 : Contro i veneti, ultimi in classifica, il Pipita a segno due volte in otto minuti: sesto risultato utile per i rossoneri, che però prendono gol per l’11ª volta consecutiva

Milan-Chievo 3-1 : il tabellino completo : Milan-Chievo 3-1 - Primo tempo 2-0 MARCATORI - Higuain, M, al 27' e al 34' p.t.; Bonaventura, M, all'11', Pellissier, C, al 18' s.t. MILAN, 4-3-3, - G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez, ...

Il Milan batte 3-1 il Chievo : doppietta di Higuain e gol di Bonaventura : Il Milan di Gennaro Gattuso ottiene la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League, batte 3-1 il Chievo Verona di Lorenzo D'Anna e sale a quota 12 punti in classifica. I gol del successo portano la firma del solito Gonzalo Higuain, a quota quattro marcature in questo campionato, e di Bonaventura su netta deviazione di Rossettini. Il Milan ha giocato molto meglio rispetto agli avversari, soprattutto nel primo tempo dove ha ...

Milan-Chievo - le pagelle : Suso è ispirato - Kessie si addormenta sul gol : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6 Non ha colpe sul gol di Pellissier. ABATE 6.5 Copre in fase difensiva e più volte si propone in attacco. MUSACCHIO 6 Tiene Pellissier, ma prima dell'intervallo gli sfugge ...

Serie A - i risultati di oggi (domenica 7 ottobre) e la classifica : Milan-Chievo 3-1 con la doppietta di Higuain - Lazio terza con Immobile show : Si sono giocate tre partite nel pomeriggio della Serie A 2018-2019 di calcio. Il Milan è riuscito a sconfiggere il Chievo per 3-1 di fronte al pubblico di San Siro, conquista il terzo successo in campionato e sale al decimo posto a quota 12 punti con una partita da recuperare. I rossoneri hanno dominato il primo tempo e al 27′ Higuain ha sbloccato la partita concretizzando un cross rasoterra di Suso dalla sinistra, poi 8 minuti più tardi ...

Highlights Serie A : Milan-Chievo 3-1. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Video gol Milan-Chievo ? La presentazione Un Milan in netta ripresa, sia di risultati che di morale, incontra un Chievo che non può più sbagliare in campionato. I rossoneri sono reduci dalla vittoria contro il Sassuolo e contro l’Olimpyacos in Europa League, sembrano aver ritrovano vena offensiva oltre a un Higuain pienamente recuperato. I clivensi […] L'articolo Highlights Serie A: Milan-Chievo 3-1. Video Gol, Pagelle e ...

Milan - Chievo 3-1 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Milan - Chievo 3-1 , 2' T, 2' tempo 41' in campo Laxalt per Rodriguez 41' angolo conquistato dal Chievo ...

Milan-Chievo 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : pagelle Milan-Chievo Milan (4-3-3): Donnarumma 6; Abate 6, Musacchio 5,5, Zapata 6, Rodriguez 6; Kessié 5,5, Biglia 6,5, Bonaventura 7 (76′ Cutrone 6); Suso 7, Higuain 7, Calhanoglu 5,5. All. Gattuso 6 Chievo (4-4-2): Sorrentino 6,5; Depaoli 6, Bani 5, Rossettini 5,5, Barba 5; Birsa 5, Rigoni 5 (69′ Kiyine 6), Radovanovic 5,5, Leris 5,5 (78′ Jaroszynski sv); Stepinski 6, Pellissier 6,5 (67′ Pucciarelli 6). All. ...

Milan-Chievo 3-1 La Diretta Pellisier accorcia le distanze : Questo pomeriggio a San Siro Milan e Chievo si incontrano per l'ottavo turno di Serie A della stagione 2018/2019: i rossoneri chiedono strada ai veneti per proseguire sulla strada della guarigione, ...

