Migranti tensione sui movimenti secondari Salvini | Chiudo gli aeroporti Berlino | No ai

Migranti : caso Aquarius fa salire tensione tra Francia e Italia : 'Se Macron " a quanto mi riferite " dice che l'Italia ha una crisi politica in atto con l'Ue, io rispondo che lui rappresenta la Francia, l'Europa è composta da 27 Paesi. Se parla per la Francia va ...

Migranti e Ue - tensione tra Macron e Conte : Bruxelles si sfila: "Non è nave europea, non coordiniamo noi". L'Eliseo nega l'approdo, poi suggerisce: "Sbarchino a Malta"

Decreto sicurezza - tensione Lega-M5S Dubbi del Colle per la stretta sui Migranti : Un unico Decreto, sicurezza e immigrazione, e un incerto destino finale. Il via libera al primo atto legislativo del ministro dell'Interno Matteo Salvini, ci sarà oggi in consiglio dei...

Decreto Migranti e sicurezza - è tensione M5S-Lega. Conte media : Nelle pieghe delle tensioni sulla manovra sull'alleanza di governo irrompono i 'decreti Salvini'. Due provvedimenti con cui il leader della Lega ridisegna l'ordinamento italiano in fatto di sicurezza ...

Decreto Migranti e sicurezza - è tensione M5S-Lega. Il premier Conte media : Nelle pieghe delle tensioni sulla manovra sull'alleanza di governo irrompono i 'decreti Salvini'. Due provvedimenti con cui il leader della Lega ridisegna l'ordinamento italiano in fatto di sicurezza ...

Migranti e olio - tensione tra Italia e Tunisia. Salvini : "Servono più rimpatri" : Prima l'attacco del M5s all'import di extra vergine a dazi zero. Poi la richiesta del Viminale. Che non trova consensi...

Tensione fuori dalla struttura che ospita i Migranti della nave Diciotti. Casapound contro gruppi di autonomi : Al centro, tra le due opposte fazioni c'é l'entrata della struttura 'Mondo migliorè protetto dai mezzi blindati. Nelle ultime ore nessuno dei migranti del centro è uscito dalla struttura. L'arrivo di ...

Migranti. Tensione davanti al centro accoglienza : Presidio antifascista davanti al centro di accoglienza ‘Mondo migliore’, a Rocca di Papa, dove nel corso della notte sono arrivati cento migranti dalla nave Diciotti e dove nel pomeriggio e’ prevista una manifestazione di Casapound. “Siamo qui per far sentire la nostra voce e la nostra vicinanza agli ospiti di questa struttura, in particolare ai 100 arrivati qui ieri sera che hanno dovuto assistere alla pagliacciata messa ...

Questura di Roma : Migranti - nessuna tensione a Rocca di Papa : Roma – La Questura di Roma “smentisce integralmente quanto riportato da alcuni organi di informazione che, in occasione dell’arrivo a Rocca di Papa degli immigrati provenienti da Messina, hanno fatto riferimento a “cortei contrapposti”, ad “altissima tensione” e addirittura a “guerra civile”. Nel sottolineare che l’arrivo degli immigrati e’ avvenuto in condizioni di totale ...

Migranti - tensione a Rocca di Papa : l'estrema destra contro i cittadini "pro-accoglienza" : Il secondo pullman è arrivato solo a tarda notte. I cento Migranti provenienti dall'hotspot di Messina resteranno a Rocca di...

Rocca di Papa - arrivati i pullman di Migranti - tensione per le proteste : Un gruppo di una ventina di militanti di movimenti di estrema destra, tra cui esponenti di CasaPound e Forza nuova , è giunto davanti al centro "Mondo migliore" a Rocca di Papa sventolando bandiere ...

VIDEO - Migranti - tensione fuori dal centro di Rocca di Papa : Casapound contro i cittadini pro accoglienza : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... Intorno alle 19 è esplosa la tensione di fronte al centro d'accoglienza gestito dalla Cei che, nella serata di oggi, martedì 28 agosto, si prepara ...

Rocca di Papa - arrivati i Migranti tensione davanti al centro : arrivati verso le 22.30 a Rocca di Papa i primi 50 migranti della Diciotti dopo una giornata in viaggio dalla Sicilia fino alle colline dei Castelli Romani, stavolta in pullman, dopo un'odissea...

Rocca di Papa - arrivati i Migranti tensione davanti al centro : arrivati a Rocca di Papa i primi 50 migranti dopo una giornata in viaggio dalla Sicilia fino alle colline dei Castelli Romani, stavolta in pullman, dopo un'odissea che dura da più di dieci...