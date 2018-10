Migranti sui charter dalla Germania Salvini | «Chiudo gli aeroporti» Berlino | nessun

Migranti tensione sui movimenti secondari. Salvini : Chiudo gli aeroporti. Berlino : No ai charter : E' polemica tra Italia e Germania. Di fronte all'ipotesi di rimpatri in Italia via charter di immigrati sbarcati nel nostro paese e poi entrati in Germania il titolare del Viminale alza la voce. Il ...

Migranti sui charter dalla Germania - Salvini avverte : “Chiuderemo gli aeroporti” : «Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti», dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. ...

Prodi : "Italia rischia di diventare democrazia illiberale"/ Sui Migranti : "Avremo bisogno di loro" : Prodi: "Italia rischia di diventare democrazia illiberale". Ultime notizie, l'ex presidente del Consiglio sui migranti: "Avremo bisogno di loro, ecco perchè"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:54:00 GMT)

Cosa c’è nel decreto del governo sui Migranti : Mattarella lo ha firmato ieri, contiene soprattutto una stretta sulla protezione umanitaria, che potrebbe far aumentare sensibilmente i migranti irregolari The post Cosa c’è nel decreto del governo sui migranti appeared first on Il Post.

La Battaglia della Mediterranea. Calano i flussi - ma sui Migranti si fa sempre più politica : Salvini vs Sinistra : Non è una diretta Facebook come le altre. Matteo Salvini oggi è particolarmente esaltato. Si collega dal suo ufficio al Viminale dopo aver incassato la firma di Sergio Mattarella al decreto sicurezza e immigrazione, il "decreto Salvini", come il ministro vuole che sia chiamato, il suo fiore all'occhiello. Sì certo, oltre alla firma c'è anche una lettera di preoccupazioni del presidente sul rispetto della Costituzione. ...

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui Migranti rispettare la Costituzione" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese

Migranti - abusi e sessualità i temi dei primi interventi al Sinodo sui giovani : Per Ruffini, 'non c'è niente che mi abbia sorpreso al punto da sobbalzare sulla sedia, quel che invece ho percepito è il costante desiderio di sognare con i giovani , provare a guardare il mondo con ...

