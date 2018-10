Migranti lucrano sull' accoglienza | così rivendono i biglietti del bus

ilgiornale

(Di domenica 7 ottobre 2018) Gli atteggiamenti incivili e scorretti degli immigrati sugli autobus della Copit sono stati oggetto di riflessione da parte del sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia) in un suo intervento durante un consiglio comunale.Non è la prima volta che viene affrontato un discorso del genere, visti anche i recenti avvenimenti. Spesso accade infatti che i richiedenti asilo si rifiutino di pagare il biglietto, o che addirittura rivendano quello che è messo a loro disposizione dalle strutture diper poi viaggiare senza.Per combattere la situazione, il sindaco Diego Pietrucci ha proposto di creare per gli extracomunitari un abbonamento nominale e di conseguenza non cedibile a terzi. Già d"accordo coi vertici Copit, il primo cittadino ha in programma un incontro anche coi responsabili della gestione del Cas "Riva" di Abetone. Saranno toccati sia il tasto delle intemperanze dei loro ospiti ...