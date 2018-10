MGW 2018 | Ride 3 - prova

eurogamer

(Di domenica 7 ottobre 2018) Milestone si appresta a lanciare il terzo capitolo della sua serie di simulatori di racing a due ruote,3. Atteso per il mese di novembre, è possibilere il titolo allo stand di Koch Media presso la Milan Games Week su quattro PlayStation 4 in una demo che offre solo una parte dei contenuti che troveremo nel gioco completo.3 mira a diventare il punto di riferimento per gli appassionati delle corse su strada in motocicletta, facendo breccia sia tra gli amanti delle superbike sia tra quelli che prediligono moto più stradali o d'epoca, andandosi così a discostare dalle limitazioni dei titoli dedicati alla MotoGP. Il numero di modelli disponibili nel gioco (che si espanderanno ulteriormente tramite DLC) è infatti impressionante. Parliamo di 230 moto suddivise in ben 7 categorie e 30 costruttori, di cui 9 inediti per la serie. Un livello di scelta così ampio forse l'abbiamo ...