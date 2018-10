Meteo | una domenica molto instabile | le previsioni da nord a sud

Previsioni Meteo - la prossima settimana avremo forte maltempo in tutt’Italia : rischio alluvioni da Nord a Sud per una nuova tempesta sul Mediterraneo : Diversi sistemi di tempeste hanno portato grande instabilità su parti del Mediterraneo nelle ultime settimane e questo modello sembra continuare anche durante la prossima settimana, la seconda del mese di ottobre. Una tempesta al momento sta portando pioggia e temporali in Italia, incluse Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre alla Corsica. Le alluvioni al Sud sono state tali da provocare vittime in Calabria, danni a case ed aziende, notevoli ...

Meteo - una giornata di allerta arancione : forti temporali in arrivo - le zone colpite : allerta arancione sulla Basilicata, sulla Puglia, Calabria e gran parte della Sicilia. allerta gialla su Molise, Campania...

Previsioni Meteo Ottobre 2018 - l’Autunno entra nel vivo : inizia una lunga settimana di Maltempo sull’Italia : 1/5 ...

Allerta Meteo - Ottobre inizia con una forte ondata di maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – maltempo in arrivo sulla nostra Penisola. Un’area di bassa pressione proveniente dal Nord-Europa tenderà ad interessare l’Italia già da domani e porterà con sé correnti di aria fredda coinvolgendo buona parte del Nord, in estensione successivamente anche alla Toscana. Il quadro Meteorologico previsto determinerà inoltre un’intensificazione della ventilazione ed un sensibile calo termico. Sulla base delle previsioni ...

"Allerta uragano sull'Italia" ma è una Meteo-bufala : ecco perché : Lo hanno chiamato Medicane annunciandolo come il primo uragano della storia nel Mediterraneo ma i meteorologi spiegano cosa...

'Allerta uragano sull'Italia' - ma è una Meteo-bufala. Ecco perché : Roma, 28 set., askanews, - Nel Mar Ionio si è sviluppato un intenso ciclone Mediterraneo: non si tratta di un uragano e non rischia di colpire l'Italia, come nelle ultime ore hanno affermato molti ...

Allerta Meteo - gli occhi del mondo intero puntati sul mar Jonio per il Medicane “Zorbas” : venti a 240km/h e 470mm di pioggia - la Grecia rischia una catastrofe! : 1/14 ...

Meteo - Toscana : in Pratomagno verso la realizzazione di una stazione Meteoclimatica : Un nuova stazione Meteoclimatica in Pratomagno per potenziare la rete radar nazionale e regionale. E’ questo l’obiettivo del protocollo d’intesa che è stato firmato questa mattina in Regione Toscana. Il Pratomagno, posto al confine tra l’area fiorentina e quella aretina, si trova in una posizione strategica in quanto offre l’opportunità di osservare dall’alto l’intero bacino del fiume Arno e l’area ...

Allerta Meteo - allarme sul mar Jonio per il 2° ciclone Mediterraneo nel giro di una settimana : gli ultimi aggiornamenti : Allerta Meteo – Appena agli inizi dell’autunno e già il Mediterrano è terreno di cicloni imponenti. Solo la scora settimana un circoscritto, ma insidioso ciclone ha interessato il medio e basso Tirreno, portando fino a oltre 100 mm di piogge sull’Est della Sardegna, diffusi nubifragi tra Sicilia e Tunisia, molti temporali disseminati sul Centro Sud Italia e vento forte in mare. Il ciclone che si prospetta tra venerdì e sabato prossimi ...

Spazio : Previsioni Meteo infallibili con il satellite Aeolus - una missione rivoluzionaria [VIDEO] : “Siamo sulla costa del nord della Norvegia, ci troviamo al Centro Spaziale di Andøya per incontrare gli scienziati che lavorano su un nuovo satellite chiamato Aeolus (Eolo, il Dio del Vento) che – per la prima volta – sta misurando i venti su tutto il nostro pianeta. In questo momento stanno lavorando per calibrare e convalidare tutte le misurazioni che stanno ottenendo dallo Spazio“: spiega nel video, a corredo ...

Valentino Rossi - GP Aragon 2018 : "Una pista storicamente difficile per me. Il Meteo potrebbe aiutare la Yamaha" : Valentino Rossi si proietta al weekend di Aragon, sede del 14° round del Mondiale 2018 di MotoGP, senza farsi eccessive illusioni conscio delle difficoltà di una Yamaha che sta lavorando per trovare delle soluzioni ma il tempo richiesto non è immediato. Preoccupazioni alimentate dal fatto che su questa pista il "Dottore" non ha mai vinto, da quando è stata inserita nel calendario iridato nel 2010.

Previsioni Meteo - la Tempesta Tropicale Helene flagella le Azzorre e minaccia il Regno Unito : l’Europa si prepara a una storica ondata di caldo anomalo - Italia “terra di nessuno” : 1/16 ...

Previsioni Meteo - ancora una giornata con diffusi temporali pomeridiani sull’Italia : i dettagli : Previsioni meteo – Per quanto sia presente un moderato campo di alta pressione sul Mediterraneo, in corrispondenza dei settori settentrionali e centrali del bacino e, a grosse linee, proprio in corrispondenza dell’Italia, l’alta pressione presenta delle debolezze. Un’alta pressione, quindi, meno possente che permette infiltrazioni di aria umida da Ovest sulle regioni settentrionali, poi le correnti moderatamente instabili piegano da ...