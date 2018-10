Meteo Protezione Civile domani | ancora un po' di instabilita' | specie al Sud

Ciclone nel Mediterraneo - ancora piogge alluvionali domani - Ampia allerta Meteo della protezione civile : Insiste il vortice ciclonico nel Mediterraneo. ancora nubifragi domani, allerta su molte regioni. allerta meteo / Non si placa l'ondata di maltempo sull'Italia : il vortice di bassa pressione sta...

Allerta Meteo Puglia - situazione “in peggioramento” a Taranto : il Comune valuta le scuole chiuse per domani - la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso : Segnala un netto peggioramento la situazione Meteo nella provincia di Taranto dove dalla scorsa notte sino al primo pomeriggio di oggi c’è stata un’ondata di Maltempo con pioggia battente che ha investito tanto il capoluogo quanto i comuni del Tarantino. Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, segnala che oggi “alle 15.40 la protezione civile Regionale ha emesso il bollettino n. 278 diramando l’Allerta Rossa per ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : “allarme rosso oggi in Calabria e domani in Puglia” : Allerta Meteo – L’ampia depressione presente sull’Italia si sposta oggi sul Tirreno centrale, determinando la persistenza di tempo molto instabile sulle regioni meridionali ioniche, interessando, da stasera, anche quelle tirreniche centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo - bollettini della protezione civile pesantissimi per le prossime ore : “vite umane a rischio” - allarme rosso in alcune zone del Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il maltempo continua ad imperversare senza sosta sull’Italia centro/meridionale per il ciclone posizionato sul Tirreno, una tempesta che risalirà il bacino italiano verso Nord e potrebbe diventare addirittura un “Uragano Mediterraneo” in serata al largo di Roma. Dopo la disastrosa alluvione che ha provocato almeno 3 morti in Calabria, la protezione civile ha innalzato il livello di Allerta per le prossime ...

Alluvione in Calabria - adesso la protezione civile innalza il livello di allerta Meteo a “Rosso” e “Arancione”. Ma ormai è troppo tardi… : La protezione civile della Regione Calabria ha innalzato il livello di allerta meteo per oggi, Venerdì 5 Ottobre, a rosso e arancione. Rosso nelle zone joniche delle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro (vedi mappe), arancione su tutto il resto della Regione dove rimarrà tale anche domani. Un’allerta emessa con colpevole ritardo, perchè ieri invece lo scenario di criticità prevedeva criticità appena “gialla” su gran parte ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per Venerdì 5 Ottobre : criticità gialla e arancione in 8 Regioni : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico della protezione civile (Centro Funzionale Centrale – Settore Meteo) ha emesso un nuovo bollettino di criticità per le prossime ore evidenziando il maltempo che anche domani, Venerdì 5 Ottobre, interesserà tutto il Centro/Sud. La criticità risulta di colore giallo e arancione in 8 Regioni, in modo particolare avremo criticità arancione nella Calabria meridionale e jonica, nella Basilicata ...

Allerta Meteo - dal cielo acqua a catinelle : il bollettino della protezione civile : Allerta rossa in Sardegna, Allerta arancione su Calabria, Basilicata e Puglia. Le precipitazioni saranno accompagnate da...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il Sud : Giovedì 4 Ottobre criticità rossa in Sardegna - arancione in Puglia - Calabria e Basilicata : Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere influenzata da un‘ampia area di bassa pressione, che continuerà a determinare condizioni di tempo molto instabile sulle regioni meridionali, in particolare sui settori ionici, e sulla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - ancora maltempo su Sardegna e Meridione : Giornata di domani caratterizzata ancora da rovesci e temporali che insisteranno sulle regioni centro-meridionali, in particolar modo su Sardegna e zone ioniche. Vediamo il bollettino Meteo della...

Allerta Meteo Basilicata : criticità arancione - la Protezione Civile monitora : L’ufficio regionale della Protezione Civile della Basilicata ha diramato un avviso di rischio idrogeologico e idraulico per condizioni meteorologiche avverse a causa del persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, occasionalmente abbondanti, anche a carattere temporalesco e di rovescio, su tutto il territorio lucano. Nel comunicare lo stato di Allerta arancione, la Protezione Civile ha reso noto che la sala operativa regionale sarà ...