Meteo | maltempo su tutta Italia | in arrivo una nuova perturbazione con piogge e temporali

Meteo domani : il maltempo si sposta al Nord - attesi forti temporali : Meteo domani - Attesa nuova perturbazione, maltempo al Nord Italia, migliora al Centro Sud. Meteo domani - Nel corso della giornata di domani la depressione che inquesti giorni ha apportato...

Allerta Meteo - weekend di maltempo sull’Italia : forti piogge al Centro/Nord - ultimi temporali residui sullo Jonio [MAPPE] : 1/9 ...

Allerta Meteo Campania : forte maltempo dalle prossime ore - rischio nubifragi : Allerta meteo Campania: intense precipitazioni in arrivo dal Mar Tirreno. Probabile fase di forte maltempo. La risalita della depressione responsabile della forte ondata di maltempo degli ultimi...

Maltempo in Puglia e Calabria - allerta Meteo/ Ultime notizie - nubifragi e allagamenti : criticità nelle strade : Maltempo al Sud, allerta meteo, continuano i nubifragi. Emergenza in Calabria e in Puglia, 300 millilitri caduti in 6 ore. Preoccupazione del Governo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 11:11:00 GMT)

Previsioni Meteo - la prossima settimana avremo forte maltempo in tutt’Italia : rischio alluvioni da Nord a Sud per una nuova tempesta sul Mediterraneo : Diversi sistemi di tempeste hanno portato grande instabilità su parti del Mediterraneo nelle ultime settimane e questo modello sembra continuare anche durante la prossima settimana, la seconda del mese di ottobre. Una tempesta al momento sta portando pioggia e temporali in Italia, incluse Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre alla Corsica. Le alluvioni al Sud sono state tali da provocare vittime in Calabria, danni a case ed aziende, notevoli ...

Meteo - sabato di piogge : il maltempo si sposta lentamente verso Nord : Il maltempo, che ha messo a dura prova nelle ultime ore il Sud-Italia, non lascia la penisola. A partire da oggi tenderà a spostarsi lentamente verso Nord ma anche le regioni meridionali dovranno ancora fare i conti con temporali anche violenti. Secondo gli esperti Meteo la situazione non migliorerà nella giornata di domenica.Continua a leggere

Meteo oggi : piogge e temporali da Nord a Sud - ancora maltempo : Meteo oggi - L'Italia risulta ancora interessata da una vasta circolazione instabile. Insiste il maltempo. Meteo oggi - La circolazione instabile che da diversi giorni interessa il centro Sud, nel...

MALTEMPO AL SUD - ALLERTA Meteo/ Ultime notizie - nubifragi : emergenza in Calabria e in Puglia : MALTEMPO al Sud, ALLERTA METEO, continuano i nubifragi. emergenza in Calabria e in Puglia, 300 millilitri caduti in 6 ore. Preoccupazione del Governo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 00:08:00 GMT)

Allerta Meteo Sardegna : domani codice giallo per maltempo : La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di Allerta meteo per la Sardegna. Per tutta la giornata di domani, sull’intera regione, è prevista una criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico, frane, invasione dell’acqua nelle aree urbane, alluvioni dei corsi d’acqua e effetti dovuti a fenomeni temporaleschi. L'articolo Allerta meteo Sardegna: domani codice giallo per maltempo sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo - allerta Meteo Puglia : domani sabato 6 ottobre scuole chiuse a Taranto : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni meteorologiche ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, sabato 6 ottobre. Il centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile – informa Palazzo di Citta’ – e’ stato insediato permanentemente per monitorare la situazione e sono state organizzate ronde specifiche di Polizia ...

Allerta Meteo - il ciclone risale il Tirreno e porta il maltempo anche al Centro/Nord : sarà un weekend da incubo : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un weekend da incubo per il maltempo che sta risalendo da Sud verso Nord provocato da un ciclone molto pericoloso, posizionato nel mar Tirreno pochi chilometri ad est della Sardegna e diretto verso l’arcipelago Toscano. Tra la prossima notte e domani mattina potrebbe diventare addirittura un altro “Medicane“, il terzo “Uragano Mediterraneo” della stagione, ...

Maltempo oggi al Sud : allerta Meteo in Calabria e Sicilia LIVE | : I corpi della mamma e di suoi figlio di 7 anni, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Disperso il fratellino di 2 anni. Erano in auto durante il nubifragio . Allagamenti e strade interrotte, ...

Maltempo - nuova allerta Meteo : in Campania a partire dalle 21 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore giallo per temporali valido a partire dalle ore 21 di oggi e per le successive 24 ore. L'allerta ...

Allerta Meteo - caos maltempo : nubifragi in tutto il Sud. A Lamezia morti donna e figlio di 7 anni : disperso altro bimbo. : ROMA - A Lamezia Terme, colpita in queste ore da violenti nubifragi, una donna di 30 anni e il suo bimbo di 7 sono morti, travolti dall'acqua. disperso il secondo figlio di 2 anni che era con loro. ...