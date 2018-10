huffingtonpost

: RT @Agenzia_Ansa: #DiMaio: 'I media e l'Ue vogliono far cadere il governo' - pensivin : RT @Agenzia_Ansa: #DiMaio: 'I media e l'Ue vogliono far cadere il governo' - araccontarlo : - AScannabue : RT @HuffPostItalia: 'Media e Ue ci vogliono far cadere'. Di Maio vede un complotto -

(Di domenica 7 ottobre 2018) "Il sistematico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deveil prima possibile. Ma più fanno così, più ci compattano". Lo dice Luigi Di, vicepremier e leader M5S, in un incontro elettorale in Basilicata. "Siamo due forze politiche molto diverse che si sono messe insieme con un contratto di governo, ma stanno riuscendo nel miracolo di compattarci con questi attacchi continui perché dobbiamo difenderci e dobbiamo reagire, ma soprattutto dobbiamo difendere l'Italia"."Il deficit noi ne facciamo un po', ma lo possiamo ripagare con la crescita, a differenza del passato in cui si faceva il deficit per poi prendere quei soldi e metterli o in qualche bonus elettorale o nelle banche, nei sistemi di lobby. E allora, se il problema è il pregiudizio verso questo governo non abbiamo speranze, se invece c'è una ...