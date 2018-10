MCGREGOR VS KHABIB Video MMA | vince il daghestano | l' incontro finisce in rissa con 3

UFC 229 - MCGREGOR vs Khabib finisce in rissa : foto e video : Quanto accaduto alla T-Mobile Arena di Las Vegas al termine del main eventi di UFC 229 , che metteva in palio la cintura di campione del mondo dei pesi leggeri tra Conor McGregor e Khabib ...

UFC 229 – La mossa finale di Khabib che ha mandato ko MCGREGOR [VIDEO] : UFC 229, è andato in scena un match incredibili, si sono affrontati Khabib e McGregor con il russo che ha avuto la meglio. Clamorosa rissa nel finale, il vincitore protagonista di un brutto episodio dopo il successo, caos fuori e dentro la ‘gabbia’, coinvolti anche i coach di McGregor. Ma ecco la mossa finale: una rear naked choke, la sottomissione è letale per l’irlandese. La mossa finale di Khabib Khabib Nurmagomedov makes ...

MCGREGOR-Nurmagomedov - MMA 2018 : Khabib vince per KO al 4° round. Decisiva una sottomissione : Nurmagomedov dunque si laurea campione del mondo dei pesi leggeri per KO al termine di un match sostanzialmente dominato grazie ad una evidente superiorità nelle fasi di lotta a terra. McGregor ...

UFC 229 – La rear naked choke di Khabib Nurmagomedov che ha costretto a cedere Conor MCGREGOR [VIDEO] : Khabib Nurmagomedov batte Conor McGregor per sommissione nell’attesissimo match di UFC 229: il fighter daghestano applica una letale rear naked choke e l’irlandese e costretto a cedere Conor McGregor infiamma la vigilia del match a suon di trash talking e interviste sprezzanti, Khabib Nurmagomedov fa parlare l’ottagono e chiude la bocca, nel vero senso della parola, all’avversario. Il fighter daghestano vince il ...

Rissa Khabib - il russo perde la testa : VIDEO shock dell’incontro con MCGREGOR : Rissa Khabib, i VIDEO shock. Si è concluso il match considerato come l’evento dell’anno, il russo ha avuto la meglio del McGregor. Il quarto round è quello decisivo. Khabib porta McGregor nuovamente a terra e riesce ad applicare una rear naked choke: la sottomissione è letale per l’irlandese. shock nel finale, si scatena una Rissa, è caos clamoroso. Rissa Khabib #Khabib ‘s beef was on sight LOL ...

Rissa MCGREGOR-Khabib - shock nel finale [VIDEO] : Si è concluso un match clamoroso per il Mondiale MMA, vittoria di Khabib che ha avuto la meglio di McGregor. Prime due frazioni positive per il russo, poi la reazione dell’irlandese che non basta per vincere. Azione di soffocamento che ha portato McGregor alla resa. Poi si scatena una Rissa! L’allenatore di Khabib sembra aver colpito McGregor, caos nella gabbia! Scene bruttissime e che potrebbero portare conseguenze. Rissa ...

MCGREGOR-Nurmagomedov - MMA 2018 : Khabib vince per KO al 4° round. Decisivo un soffocamento : Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Con questa atmosfera è stato accompagnato il match più importante degli ultimi 10 anni per la MMA tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov, l’incontro che ha messo in palio il titolo mondiale dei pesi leggeri per quanto riguarda le arti marziale miste. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA), alle ore 06.40 della notte italiana si sono fronteggiate due autentiche stelle di questo ...

MCGREGOR vs Nurmagomedov – Khabib vince la sfida di UFC 229 : Conor costretto a cedere per sottomissione : Khabib Nurmagomedov batte Conor McGregor nella tanto attesa sfida di UFC 229: il fighter daghestano costringe l’irlandese alla resa per sottomissione nel 4° round Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov, l’incontro più atteso di UFC 229. Alla vigilia è stato presentato come ‘il match più importante degli ultimi 10 anni di MMA’, giusto per rendere l’idea. Da una parte il volto delle MMA e dell’UFC, Conor McGregor: irlandese ...

LIVE MCGREGOR-Nurmagomedov in DIRETTA : Khabib domina e vince per KO al 4° round : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match più atteso della storia della MMA. Quello tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov sarà l’incontro che metterà in palio il titolo mondiale dei pesi leggeri per quanto riguarda le arti marziale miste. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) si fronteggeranno due autentiche stelle di questo sport che daranno vita a una battaglia campale pronta a scrivere un pezzo di storia del combattimento ...

MCGREGOR VS Khabib LIVE : clamorosa rissa [VIDEO] : McGregor VS Khabib LIVE – Conor Anthony McGregor è un artista marziale misto irlandese. Combatte per la promozione statunitense UFC in cui è stato campione dei pesi leggeri e dei pesi piuma, è diventato il primo lottatore nella storia della UFC a detenere contemporaneamente due titoli mondiali e a vincere la cintura in due diverse categorie di peso. Nel 2017 ha fatto il suo debutto nel mondo della boxe professionistica perdendo ...

MCGREGOR VS Khabib LIVE : l’irlandese in grossa difficoltà [VIDEO] : McGregor VS Khabib LIVE – McGregor è pronto a sfidare il rivale Khabib Nurmagomedov, imbattuto con uno score di 26 successi in 26 incontri. Un match attesissimo per tutti gli amanti della MMA. McGregor-Khabib, valido per l’evento 229 di UFC, andrà in scena nella notte tra sabato 6 e domenica 7 ottobre alle ore 4 del mattino e sarà trasmesso da DAZN. Il match sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, basta collegarsi sul sito, inserire le ...

MCGREGOR VS Khabib LIVE : ecco l’evento dell’anno in diretta! Show dell’irlandese prima del match [VIDEO] : McGregor VS Khabib LIVE – McGregor è pronto a sfidare il rivale Khabib Nurmagomedov, imbattuto con uno score di 26 successi in 26 incontri. Un match attesissimo per tutti gli amanti della MMA. McGregor-Khabib, valido per l’evento 229 di UFC, andrà in scena nella notte tra sabato 6 e domenica 7 ottobre alle ore 4 del mattino e sarà trasmesso da DAZN. Il match sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, basta collegarsi sul sito, inserire le ...

MCGREGOR VS Khabib - l’irlandese sognava di diventare un calciatore : ecco la squadra del cuore : McGregor VS Khabib, attesa per l’evento dell’anno, un combattimento che preannuncia scintille e spettacolo, un appuntamento seguitissimo in tutto il mondo. Ma ecco una curiosità che riguarda McGregor e che è legato al mondo del calcio. McGregor da bambino amava giocare a calcio e il suo sogno era quello di diventare un giorno abbastanza bravo per poter giocare nella sua squadra del cuore, il Manchester United. SCARICA GRATIS ...

MCGREGOR VS Khabib LIVE : ecco l’evento dell’anno in diretta! : McGregor VS Khabib LIVE – McGregor è pronto a sfidare il rivale Khabib Nurmagomedov, imbattuto con uno score di 26 successi in 26 incontri. Un match attesissimo per tutti gli amanti della MMA. McGregor-Khabib, valido per l’evento 229 di UFC, andrà in scena nella notte tra sabato 6 e domenica 7 ottobre alle ore 4 del mattino e sarà trasmesso da DAZN. Il match sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, basta collegarsi sul sito, inserire le ...