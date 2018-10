McGregor-Nurmagomedov | MMA 2018 | Khabib vince per KO al 4° round Decisiva una

UFC 229 – La rear naked choke di Khabib Nurmagomedov che ha costretto a cedere Conor McGregor [VIDEO] : Khabib Nurmagomedov batte Conor McGregor per sommissione nell’attesissimo match di UFC 229: il fighter daghestano applica una letale rear naked choke e l’irlandese e costretto a cedere Conor McGregor infiamma la vigilia del match a suon di trash talking e interviste sprezzanti, Khabib Nurmagomedov fa parlare l’ottagono e chiude la bocca, nel vero senso della parola, all’avversario. Il fighter daghestano vince il ...

McGregor vs Nurmagomedov – Khabib vince la sfida di UFC 229 : Conor costretto a cedere per sottomissione : Khabib Nurmagomedov batte Conor McGregor nella tanto attesa sfida di UFC 229: il fighter daghestano costringe l’irlandese alla resa per sottomissione nel 4° round Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov, l’incontro più atteso di UFC 229. Alla vigilia è stato presentato come ‘il match più importante degli ultimi 10 anni di MMA’, giusto per rendere l’idea. Da una parte il volto delle MMA e dell’UFC, Conor McGregor: irlandese ...

Chi è Khabib Nurmagomedov? L’avversario di McGregor : Chi è Khabib Nurmagomedov? Khabib Abdulmanapovic Nurmagomedov è un lottatore di arti marziali miste e di sambo russo. Combatte nella categoria dei pesi leggeri per la promozione statunitense UFC, dove è l’attuale campione dal 2018. È stato due volte campione del mondo di Sambo e una volta campione nazionale, campione europeo di ARB, campione del mondo di grappling NAGA nel 2012 e campione europeo di Pancrazio. Entrò nel mondo delle ...

McGregor-Nurmagomedov – Colpi e provocazioni durante la cerimonia del peso! [VIDEO] : L’ultimo incontro prima dello scontro finale, Conor McGregor provoca Khabib Nurmagomedov anche durante la cerimonia del peso Il countdown sta per concludersi, questa notte alla T-Mobile Arena di Las Vegas Conor McGregor tenterà l’assalto al titolo dei pesi leggeri detenuto da Khabib Nurmagomedov nel match più atteso dell’anno. L’irlandese, assente dalla gabbia UFC da quasi 2 anni, se la vedrà con l’imbattuto fighter daghestano, che in ...

McGregor-Nurmagomedov - il match del decennio : la notte della MMA - The Notorious ritorna sull’ottagono per sfidare The Eagle : Il match più importante degli ultimi 10 anni per la MMA: in questo modo è stata presentata la super sfida tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov, l’incontro che metterà in palio il titolo mondiale dei pesi leggeri per quanto riguarda le arti marziale miste. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA), alle ore 04.00 della notte italiana (diretta streaming su Dazn), si fronteggeranno due autentiche stelle di questo sport che daranno vita a una ...

Conor McGregor-Khabib Nurmagomedov - MMA 2018 : orario d'inizio e come vederlo in tv e streaming : Si preannuncia una battaglia titanica tra due stelle indiscusse di questo sport, un confronto aperto a ogni risultato e che sicuramente regalerà grandi emozioni. Di seguito la data, il programma ...

McGregor-Nurmagomedov - Conor getta benzina sul fuoco : “se miro a fare pace? Io miro solo in mezzo agli occhi” : Conor McGregor getta benzina sul fuoco a due giorni dal match di UFC 229 contro Khabib Nurmagomedov: l’irlandese non farà mai pace sul suo avversario, il suo obiettivo è ‘mirare in mezzo agli occhi’ Dopo circa due anni di assenza dalla gabbia UFC, nei quali è stato anche espropriato del proprio titolo dei pesi leggeri, Conor McGregor tornerà a lottare in un match ufficiale. Ad UFC 229, il fighter irlandese sfiderà Khabib ...

Conor McGregor-Khabib Nurmagomedov : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming. Come seguire il big match di MMA : Nella notte italiana tra sabato 6 e domenica 7 ottobre andrà in scena l’attesissima sfida tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov: tutto è ormai pronto alla T-Mobile Arena di Las Vegas per uno degli scontri più attesi dell’intera stagione di MMA. L’irlandese torna infatti alle arti marziali dopo la parentesi dello scorso anno nella boxe quando affrontò Floyd Mayweather in un match milionario, ora la stella indiscussa di questo ...