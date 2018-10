Max Verstappen imbufalito | GP Giappone | “Stupida la penalità per il contatto con

F1 – Follia di Verstappen a Suzuka - taglia la chicane e spinge fuori Raikkonen : arriva la penalità per Max [VIDEO] : Il pilota olandese spinge fuori Kimi Raikkonen dopo aver tagliato la chicane, cinque secondi di penalità per l’olandese Subito scintille nel Gp del Giappone, protagonisti Max Verstappen e Kimi Raikkonen che si toccano dopo il taglio della chicane dell’olandese. A farne le spese è il finlandese, accompagnato sulla ghiaia dal driver della Red Bull e costretto a cedere la posizione a Vettel che sale così in quarta posizione. Una ...

F1 – Buon compleanno Max : la Red Bull festeggia i 21 anni di Verstappen a Sochi [VIDEO] : Canti, balli, torta e abbracci per Max Verstappen a Sochi: ecco come la Red Bull ha festeggiato l’olandese nel giorno del suo compleanno E’ tutto pronto per la partenza del Gp di Russia: sul circuito di Sochi una domenica complicata per la Red Bull a causa delle penalizzazioni che costringono Ricciardo e Verstappen a partire dal fondo della griglia. Nonostante queste difficoltà però non manca il sorriso, soprattutto in un ...

F1 – Che batosta per Verstappen : ancora una penalizzazione per Max a Sochi : ancora una penalizzazione per Max Verstappen a Sochi: l’olandese della Red Bull sanzionato per non aver rispettato la bandiera gialla in Q1 Non c’è pace per Max Verstappen: l’olandese della Red Bull, già penalizzato per la decisione della Red Bull di omologare un nuovo motore Renault e per la sostituzione del cambio, è stato nuovamente sanzionato a Sochi dopo le qualifiche del Gp di Russia. Photo4 / LaPresse 3 posizioni ...

F1 – Scintille tra Renault e Red Bull - Abiteboul zittisce Verstappen : “Max dovrebbe pensare a guidare” : Il team principal della Renault ha risposto a Max Verstappen, intimandogli di pensare a guidare e non ai motori da utilizzare “La nostra specifica C non è in grado di affrontare le alte altitudini del Messico e del Brasile”, parole e musica di Max Verstappen. Una frase che non è proprio piaciuta a Cyril Abiteboul, team principal di quella Renault che fornisce i motori alla Red Bull fino al termine della stagione, prima che il ...

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Max Verstappen al via! Manovra stellare del ferrarista nel GP Singapore : Sebastian Vettel è stato superlativo nel primo giro del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari scattava in terza posizione ma ha fin da subito cercato il sorpasso su Max Verstappen. All’esterno della prima curva non è riuscito a completare la Manovra, poi nel primo rettilineo ha preso la scia dell’olandese della Red Bull e lo ha sopravanzato con una delle sue invenzioni. Ora il quattro volte Campione ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori - GP Singapore 2018 : la crescita di Max Verstappen : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori in vista del Gran Premio di Singapore 2018 a Marina Bay. Lewis Hamilton al comando con 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 12:16:00 GMT)

F1 - GP Singapore 2018 : la grande occasione di Max Verstappen. Talento puro che sembra aver calmato i bollenti spiriti… : Sono passati ormai più di tre anni dal debutto del baby-fenomeno olandese Max Verstappen in Formula Uno con la Toro Rosso, avvenuto nel GP d’Australia del 2015 all’età record di 17 anni e 166 giorni. Dopo poco più di una stagione dal suo debutto è arrivata la chiamata in Red Bull al posto di Kvyat, che ha segnato una svolta importantissima nella sua giovane carriera. Sin da quando correva nei kart il ragazzo ha sfoderato una velocità ...

F1 - Gp di Spa : Max Verstappen deluso dalle sue qualifiche : Max Verstappen solo settimo nelle qualifiche del Gp di Belgio, una giornata non certo positiva per la Red Bull Max Verstappen deluso dalle proprie qualifiche in quel di Spa. Nel Gp di Belgio di domani, il pilota della Red Bull partirà dalla settima posizione, davanti al compagno Ricciardo. “Partire dalla settima non è quello che volevamo, ma era una situazione complicata là fuori oggi. Ha smesso di piovere verso la fine dei nostri giri e ...