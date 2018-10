MATTEO VIVIANI E I NUOVI CONTATORI DEL GAS Truffe | nel settore sappiamo

MATTEO VIVIANI e i nuovi contatori del gas / Truffe - raggiri e come evitarli (Le Iene Show) : Matteo Viviani e i nuovi contatori del gas, Le Iene Show: Truffe, raggiri e come evitarli. In Italia i fornitori stanno sostituendo i vecchi contatori con i nuovi dispositivi elettronici.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:30:00 GMT)