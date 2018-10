Mattarella preoccupato dallo scontro governo-Ue | ipotesi messaggio alle Camere

Mattarella preoccupato per la Manovra - potrebbe lasciare il suo incarico prima del previsto : Sergio Mattarella , il retroscena di Dagospia dopo l’incontro con Mario Draghi Sergio Mattarella potrebbe abbandonare la nave che affonda, a rivelarlo è il quotidiano ItaliaOggi. Dopo le travagliate decisioni del governo gialloverde, che hanno aumentato il deficit e messo (più di quanto già non lo fosse) l’Europa contro il Paese, ci troviamo di fronte a un nuovo paradigma politico. Le figure che dovevano proteggere la finanza ...

Salvini : 'il pil? crescerà' e attacca l'Ue. Draghi preoccupato va da Mattarella : 'Le stime del pil non sono ottimistiche, ma limitate. Sono stufo di un'Italia che cresce dello zero virgola- commenta il vicepremier -

Salvini : il pil? crescerà e attacca l'Ue. Draghi preoccupato va da Mattarella : 'Le stime del pil non sono ottimistiche, ma limitate. Sono stufo di un'Italia che cresce dello zero virgola- commenta il vicepremier - che attacca ancora Juncker e Moscovici, 'rovina di Ue e Italia' -

Mattarella preoccupato per la tenuta dei conti Possibili limature al Def : Mentre nel governo si brinda, gli umori altrove non sono altrettanto euforici. Dal Colle, in particolare, filtra apprensione. Il presidente è preoccupato per la tenuta dei conti pubblici. L’enfasi propagandistica sulla Manovra del Popolo non è certamente la sua. Ieri Sergio Mattarella ha vissuto una giornata faticosa, in cui perfino la firma al dec...