Mario D’Alfonso presenta “Non chiamarmi amore”

(Di domenica 7 ottobre 2018)D’Alfonso“Nonamore”D’Alfonso in promozione radio con “Nonamore”, singolo primo estratto dall’album “Caramelle da una sconosciuta”, il brano tratta il tema di una relazione complicata.D’Alfonso è un cantautore di Bari, ha composto musiche di scena, suonato con il “Canzoniere popolare di Parma”, ha tenuto corsi di educazione al suono ed alla musica per i bambini della scuola dell’infanzia ed elementare, e seminari di didattica della musica per le insegnanti.