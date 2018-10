Maria De Filippi si arrabbia contro una concorrente a Tu Si Que Vales Ecco il VIDEO

Ninfa e Frank a Tú sí que vales - caos in studio e Maria De Filippi furiosa : Tú sí que vales, Ninfa e Frank scatenano il caos Puntata scoppiettante a Tú sí que vales con protagonisti Ninfa e Frank, due performer che hanno fatto imbestialire Maria De Filippi e arrabbiare tutto il resto dei giudici. Il motivo della discordia sta nella canzone proposta: la ragazza infatti ha portato in studio un pezzo […] L'articolo Ninfa e Frank a Tú sí que vales, caos in studio e Maria De Filippi furiosa proviene da Gossip e Tv.

Tu si que vales – “Che venga l’apocalisse per tutti” - Maria De Filippi non ci vede più dalla rabbia : la reazione della presentatrice [VIDEO] : Maria De Filippi perde la pazienza durante la seconda puntata di Tu si que vales: la conduttrice italiana furiosa contro una concorrente E’ in onda la seconda puntata dell’amatissimo Tu si que vales: il programma di Canale 5 che ogni sabato sera regala emozioni al pubblico di casa. Esibizioni commoventi, sorprendenti in positivo ma anche in negativo: tra i tanti concorrenti pieni di talento, c’è anche qualche personaggio ...

Maria De Filippi - lite con concorrenti a Tu Si Que Vales 2018/ Video - Ninfa e Frank dito medio al pubblico : lite nello studio di Tu si que Vales tra Maria De Filippi e una concorrente che fa il gesto dell'ombrello al pubblico: "Fallo a noi non a loro, noi ti abbiamo detto no!"(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:45:00 GMT)

Maria De Filippi s’infuria con una cantante : insulti a Tu Si Que Vales : Tu Si Que Vales, cantante insulta il pubblico: Maria De Filippi si arrabbia Durante la seconda puntata di Tu Si Que Vales del 6 ottobre sono volati insulti. Ninfa e Frank sono i concorrenti che hanno fatto perdere letteralmente la pazienza a Maria De Filippi. La cantante ha scritto un pezzo a poche settimane dalla presunta Apocalisse del 2012; Frank, invece, ha disegnato su una tela John Lennon. L’esibizione, però non ha convinto i ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella cancellata per sempre : la frase brutale di Maria De Filippi - addio : Grandi rivelazioni nella puntata di venerdì 5 ottobre di Uomini e donne . Oltre ai chiarimenti fatti dall'ex fidanzato di Sara Affi Fella , Nicola Panico , circa il meccanismo celatosi dietro il caso, ...

Uomini e donne - svolta al Trono Over : Gemma Galgani e Rocco - bacio in bocca in studio. Poi Maria De Filippi... : Punto di svolta al Trono Over di Uomini e donne . Dopo settimane di tira e molla, Gemma Galgani e Rocco non sono mai stati tanto vicini. Le indiscrezioni del blog specializzato Il vicolo delle News ...

GFVIP Elia Fongaro gioca a fare il Tronista GAY del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi : Nella casa si gioca a ricreare il reality show di Maria De Filippi. Non è mai facile far passare il L'articolo GFVIP Elia Fongaro gioca a fare il Tronista GAY del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Temptation Island Vip si allunga di una puntata? La clamorosa reazione di Maria De Filippi : Temptation Island Vip sta andando alla grande, soprattutto per gli ascolti. Si sta pensando a una puntata in più, dunque, del reality condotto da Simona Ventura. Un'idea che hanno avuto i vertici ...

Tra Valerio Scanu e Maria De Filippi non scorre buon sangue - ecco cosa è successo. : Valerio Scanu, durante una conferenza stampa, lancia una frecciata a Maria De Filippi Che tra Valerio Scanu e Maria De L'articolo Tra Valerio Scanu e Maria De Filippi non scorre buon sangue, ecco cosa è successo. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Valerio Scanu vs Maria De Filippi/ Ancora gossip dopo le frecciatine : un'artista lo minaccia di querela : Valerio Scanu ha lanciato un nuova frecciatina contro Maria De Filippi, durante la presentazione dell'album 'Dieci': le parole dell'ex vincitore di Amici.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:30:00 GMT)

Maria De Filippi - come si è ridotto Valerio Scanu : 'Non posso parlare se no rischio la querela' : In occasione della conferenza stampa per la promozione del suo nuovo cd, Dieci , Valerio Scanu torna a parlare indirettamente di Maria De Filippi . Il tutto è partito da una domanda posta da una ...

Sara Affi Fella/ Uomini e Donne - tutta la verità : Maria De Filippi e la sua particolare reazione : Maria De Filippi è rimasta del tutto incredula dopo avere scoperto tutta la verità sul trono fake di Sara Affi Fella. Di lei si è parlato ampiamente nella puntata di ieri, ecco il riassunto.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:13:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : ecco come Maria De Filippi stupisce tutti : La calma e la serietà con cui Maria De Filippi ha affrontato il caso di Sara Affi Fella durante la puntata di giovedì di Uomini e Donne hanno spiazzato il pubblico, da sempre abituato alle sfuriate della padrona di casa contro i “traditori” della trasmissione. La questione era delicata e le reazioni pacate di Maria De Filippi sono state molto apprezzate dagli spettatori che hanno commentato la puntata su Twitter: “Maria che rispetta sempre ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : Nicola Panico in lacrime da Maria De Filippi : cosa si riduce a fare : Nella puntata che andrà in onda oggi, venerdì 5 ottobre, di Uomini e Donne in studio ci sarà anche Nicola Panico . L'ex fidanzato di Sara Affi Fella si presenterà al pubblico in studio, ai due ...