Marcia per la pace Perugia-Assisi | “Siamo oltre 100mila | corteo lungo 15 km Candidiamo

Marcia Pace : Legambiente - lottare insieme per Europa e Italia solidale : Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Per la gravità della situazione, è indispensabile far sentire la voce di tutti coloro che lottano per un’Europa e un’Italia solidale pacifica e accogliente. E per questo siamo qui".Così Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, commenta la partecipazione alla Marcia del

Marcia della pace - tanti giovani in cammino da Perugia ad Assisi : Dietro, al centro del corteo, sfilano i politici: le istituzioni locali, con la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, ma anche rappresentanti nazionali del mondo del centro-sinistra. Ci ...

Perugia-Assisi : al via la Marcia per la fraternità : In migliaia sotto la pioggia, molte le bandiere inneggianti alla pace, al rispetto dei diritti umani e contro ogni forma di discriminazione. L'Organizzazione 'Nessuno va lasciato indietro' - Migliaia ...

Marcia pace - modello Riace per Nobel : ANSA, - PERUGIA, 7 OTT - "Candidiamo al Nobel per la pace il modello Riace": la proposta è arrivata da Flavio Lotti, coordinatore e anima della Marcia della pace PerugiAssisi, in occasione del suo ...

Perugia-Assisi - al via Marcia della pace : E partita sotto la pioggia battente la marcia della pace Perugia-Assisi con l'organizzatore, Flavio Lotti, che ha chiesto il Nobel per la pace al sindaco di Riace, Mimmo Lucano . "Se c'è un motivo per ...

Marcia della pace : la Perugia-Assisi partita sotto la pioggia - tanti i giovani presenti : È partita sotto la pioggia dai giardini del Frontone di Perugia, la Marcia della pace Perugia-Assisi, aperta da uno striscione sorretto da giovani, annunciati come protagonisti di quest'anno. '...

Marcia per la pace chiede "fraternità" : 10.20 Al via la Marcia per la pace PerugiaAssisi, che quest'anno vede i giovani grandi protagonisti. Sotto la pioggia, uno striscione portato dagli studenti invoca "Fraternità". "Nessuno va lasciato indietro e solo", dice Flavio Lotti, uno degli organizzatori. "La Marcia Perugia Assisi, anche quest' anno, come nella sua lunga storia,è una testimonianza corale di speranza e fraternità",scrive in un messaggio il Presidente Mattarella.

"E' insopportabile quanto accade intorno a noi - osiamo la fraternità". La Marcia Perugia-Assisi : E' partita da Perugia, alla volta di Assisi, la marcia per la pace. Quest'anno la manifestazione coincide con il cinquantesimo anniversario della morte di Aldo Capitini, che fu l'ideatore della marcia Perugia-Assisi. "Attualizzare il suo messaggio è un'impresa appassionante che richiede intelligenza e dedizione e che ci sollecita a una coerenza di vita", ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato ...

Riace - 3mila in Marcia per Mimmo Lucano “Tieni duro e continua a lottare sempre”. E il sindaco saluta con il pugno chiuso : Oltre tremila persone arrivata da tutta Italia hanno sfilato nelle strade di Riace per manifestare solidarietà a Domenico Lucano, il sindaco della cittadina calabrese arrestato martedì per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I manifestanti si sono riversati nel paesino da tutte le regioni, con nutrite rappresentanze da Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia. “Arrestato Lucano per arrestare un modello di integrazione ...

XXII Marcia della Pace Perugia - Assisi - Mattarella : 'Non retrocedere sui diritti' : La Pace coinvolge e sfida la cultura, l'economia , la politica , l'educazione, interpella ciascuno. L'apporto creativo dei giovani è indispensabile per dare sostanza alla Pace'. 'Ricorre quest'anno ...

Marcia della Pace. In partenza 6 pullman dalla Provincia di Ravenna per la PerugiAssisi 2018 : E oggi finiscono per alimentare una politica priva di lungimiranza, etica, efficacia, credibilità e per dettare decisioni sbagliate che aggravano i problemi anziché risolverli'. "Per questi motivi - ...

Perugia - Marcia della Pace. Minimetrò SpA : apertura anticipata domenica 7 ottobre 2018 : UNWEB, La Società Minimetrò S.p.A. comunica che, in occasione della "Marcia Perugiassisi della Pace e della Fraternità", domenica 7 ottobre 2018 anticiperà l'orario di apertura del Minimetrò come ...

Il Sindaco di Trapani parteciperà alla Marcia per la Pace Perugia Assisi : La Città di Trapani, attraverso il suo Sindaco Giacomo Tranchida, sarà rappresentata, il 7 ottobre prossimo, alla marcia per la Pace che si snoderà lungo il percorso che parte da Perugia per arrivare ...

Marcia per la pace o sfilata farsa? : Non sembrano definitivamente sopite le polemiche , leggi , fra alcuni importanti esponenti del mondo cattolico e il Comune di San Salvo in relazione alla Marcia per la pace. Si leggono in queste ore soprattutto sui social esternazioni infastidite e che non condividono il modo con cui questa ...