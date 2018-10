Marcia della pace | in 100mila per dire | Nessuno sia lasciato solo

Marcia della Pace - Lotti candida Riace al Nobel per la Pace 2019. Prc : "Cosa vanno a fare gli esponenti del Pd alla Marcia della pace?" : Sono complici della politica dei governi israeliani contro i diritti dei palestinesi. Ma esattamente in cosa si sostanzia da un decennio l'impegno pacifista del Pd? E' una domanda che viene da porsi ...

Marcia della Pace - in centomila da Perugia ad Assisi : Dal corteo tanti i messaggi di solidarietà al sindaco di Riace Mimmo Lucano - Affollata e quest'anno decisamente controcorrente rispetto al clima del Paese la Marcia per la Pace Perugia-Assisi, con l'...

In 100 mila alla Marcia della pace Perugia-Assisi. Mattarella : "Testimoni di speranza" : 'La pace coinvolge e sfida la cultura, l'economia, la politica, l'educazione, interpella ciascuno', prosegue il capo dello Stato che evidenzia la necessità di 'non retrocedere per nessuna ragione sui ...

Marcia della Pace - in campo oltre 200 volontari della Protezione Civile : Sono oltre 200 i volontari impegnati domenica 7 ottobre per l'assistenza alle migliaia di partecipanti alla Marcia della Pace Perugia-Assisi. In campo, le strutture regionali con un posto medico ...

Marcia della pace - tanti giovani in cammino da Perugia ad Assisi : Dietro, al centro del corteo, sfilano i politici: le istituzioni locali, con la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, ma anche rappresentanti nazionali del mondo del centro-sinistra. Ci ...

Mastrovincenzo alla Marcia della pace : ANSA, - ANCONA, 7 OTT - "Una mobilitazione delle coscienze per non retrocedere sui diritti della persona. Come ha detto il presidente Mattarella, oggi siamo in tanti, istituzioni, associazioni, scuole ...

Perugia-Assisi - al via Marcia della pace : E partita sotto la pioggia battente la marcia della pace Perugia-Assisi con l'organizzatore, Flavio Lotti, che ha chiesto il Nobel per la pace al sindaco di Riace, Mimmo Lucano . "Se c'è un motivo per ...

Marcia della pace : la Perugia-Assisi partita sotto la pioggia - tanti i giovani presenti : È partita sotto la pioggia dai giardini del Frontone di Perugia, la Marcia della pace Perugia-Assisi, aperta da uno striscione sorretto da giovani, annunciati come protagonisti di quest'anno. '...

Marcia della Pace - Provincia presente. Cisl : "Quest'anno significato maggiore" : Sarà presente anche la Provincia di Terni all'annuale edizione della Marcia della Pace PerugiAssisi in programma sabato 6 ottobre . La decisione è stata comunicata dal presidente Giampiero Lattanzi ...

XXII Marcia della Pace Perugia - Assisi - Mattarella : 'Non retrocedere sui diritti' : La Pace coinvolge e sfida la cultura, l'economia , la politica , l'educazione, interpella ciascuno. L'apporto creativo dei giovani è indispensabile per dare sostanza alla Pace'. 'Ricorre quest'anno ...

Marcia della Pace. In partenza 6 pullman dalla Provincia di Ravenna per la PerugiAssisi 2018 : E oggi finiscono per alimentare una politica priva di lungimiranza, etica, efficacia, credibilità e per dettare decisioni sbagliate che aggravano i problemi anziché risolverli'. "Per questi motivi - ...

Perugia - Marcia della Pace. Minimetrò SpA : apertura anticipata domenica 7 ottobre 2018 : UNWEB, La Società Minimetrò S.p.A. comunica che, in occasione della "Marcia Perugiassisi della Pace e della Fraternità", domenica 7 ottobre 2018 anticiperà l'orario di apertura del Minimetrò come ...

Edic Calabria&Europa alla Marcia Perugia Assisi della pace e della fraternità : E’ iniziato con il ritrovo alla Porta d’Europa a Lampedusa, per ricordare una delle più grandi tragedie del Mediterraneo, che

